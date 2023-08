Studi Ungkap Adenovirus Bisa Turunkan Trombosit dan Sebabkan Penggumpalan Darah

Bisnis.com, JAKARTA - Infeksi adenovirus, virus pernapasan yang menyebabkan gejala pilek dan flu ringan, untuk pertama kalinya dikaitkan dengan penggumpalan darah dan kadar trombosit yang rendah dalam tubuh.

Temuan penelitian ini dipublikasikan di New England Journal of Medicine.

Penelitian ini berdasarkan laporan kasus dari dua pasien yang menyoroti virus dan perannya dalam menyebabkan gangguan faktor anti-platelet 4 (PF4).

“Gangguan terkait adenovirus ini sekarang menjadi salah satu dari empat kelainan anti-PF4 yang diakui,” kata Stephan Moll, Profesor kedokteran di University of North Carolina di AS dilansir dari Times of India.

Pada gangguan anti-PF4, sistem kekebalan tubuh seseorang membuat antibodi melawan faktor trombosit-4, protein yang dilepaskan oleh trombosit.

Ketika antibodi terbentuk melawan PF4 dan berikatan dengannya, ini dapat memicu aktivasi dan pembuangan trombosit secara cepat dalam aliran darah, yang menyebabkan pembekuan darah dan trombosit rendah, masing-masing.

Kadang-kadang, pembentukan antibodi anti-PF4 dipicu oleh pajanan pasien terhadap heparin, yang disebut heparin-induced thrombocytopenia (HIT), dan kadang-kadang terjadi sebagai kondisi autoimun tanpa pajanan heparin, yang disebut sebagai "HIT spontan".

Dalam tiga tahun terakhir, trombositopenia terbukti jarang terjadi setelah injeksi vaksin Covid -19 yang dibuat dengan potongan vektor adeno-virus yang tidak aktif.

Dokter memutuskan bahwa dia belum terpapar heparin atau vaksinasi adeno-vektor Covid-19, pemicu klasik untuk HIT dan VITT.

Karena anak laki-laki itu "tidak menanggapi terapi dan berkembang dengan cepat", tim menguji antibodi pengaktif trombosit HIT, yang hasilnya positif.

Secara terpisah, Alison L. Raybould, seorang ahli hematologi-onkologi di Virginia, seorang peserta pelatihan sebelumnya dari UNC melihat seorang pasien yang memiliki banyak pembekuan darah, stroke dan serangan jantung, trombosis vena dalam lengan dan kaki (DVT), dan trombositopenia berat.

Pasien belum terpapar heparin atau vaksin.

Namun, penyakit parah pasien ini juga dimulai dengan gejala virus batuk dan demam, dan dia dinyatakan positif terinfeksi adenoviral.

Pengujian antibodi anti-PF4 juga ternyata positif. Tes laboratorium lebih lanjut menegaskan bahwa antibodi menargetkan faktor trombosit 4, seperti antibodi HIT.

Anehnya, antibodi tersebut mirip dengan VITT dan terikat pada PF4 di wilayah yang sama dengan antibodi VITT. Mereka menyimpulkan bahwa kedua pasien memiliki "HIT spontan" atau gangguan seperti VITT, terkait dengan infeksi adenovirus.

Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami pertanyaan tentang prevalensi gangguan anti-PF4 baru, apakah kondisi tersebut dapat disebabkan oleh virus lain, dan mengapa kondisi ini tidak terjadi pada setiap infeksi adenovirus, kata tim tersebut.

Mereka juga bertanya-tanya tindakan pencegahan atau pengobatan apa yang dapat dilakukan untuk membantu pasien yang mengembangkan gangguan anti-PF4 baru yang berpotensi mematikan.

