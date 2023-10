Daftar Lengkap Pemenang The Fact Music Awards 2023

Bisnis.com, JAKARTA - 10 Oktober, The Fact Music Awards diadakan di Gimnasium Namdong Incheon.

SEVENTEEN memenangkan Daesang (Hadiah Utama) tahun ini, selain meraih salah satu dari 10 penghargaan Artist of the Year (Bonsang).

BTS dan Lim Young Woong masing-masing membawa pulang lima penghargaan tahun ini. BTS meraih Best Music (Summer), Fan N Star Most Voted, dan Fan N Star Choice Award, sementara anggotanya, Jimin, dan V, masing-masing memenangkan Idol Plus Popularity Award dan Best Music (Fall).

Sementara itu, Lim Young Woong meraih penghargaan Artist of the Year (Bonsang), bersama dengan Best Music (Winter), Fan N Star Most Voted, Fan N Star Choice Award, dan Fan N Star Best Ads Award.

Berikut daftar lengkap pemenangnya di bawah!

Daesang (Grand Prize): SEVENTEEN

Artist of the Year (Bonsang): aespa, ATEEZ, ITZY, IVE, Lim Young Woong, NewJeans, NMIXX, SEVENTEEN, Stray Kids, TREASURE

Worldwide Icon: aespa

Best Performer: IVE

Four Star Award: Stray Kids

Listeners’ Choice: NewJeans

Next Leader: RIIZE, ZEROBASEONE

Best Music (Spring): Lee Chan Won

Best Music (Summer): BTS

Best Music (Fall): BTS’s V

Best Music (Winter): Lim Young Woong

Idol Plus Popularity Award: BTS’s Jimin

Solo Performer of the Year: Kwon Eun Bi

Band Performer of the Year: Jannabi

Fan N Star Most Voted: BTS, Lim Young Woong

Fan N Star Choice Award (Group): BTS

Fan N Star Choice Award (Solo): Lim Young Woong

Hottest: BOYNEXTDOOR, xikers

Fan N Star Best Ads Award: Lim Young Woong

