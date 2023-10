Tanda-tanda Yogurt yang Sudah Basi dan Bahayanya

Bisnis.com, JAKARTA – Yogurt adalah produk fermentasi susu yang dikombinasikan dengan dua jenis bakteri hidup, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua jenis bakteri ini baik dan bermanfaat bagi pencernaan.

Namun, tidak seperti makanan kemasan lainnya, yogurt cenderung tidak memiliki masa simpan yang lama. Yogurt hanya dapat didiamkan di suhu ruangan maksimal dua jam.

Selain itu, jika sudah dikonsumsi atau terkena air liur, sebaiknya segera dihabiskan atau jangan didiamkan lebih dari satu jam di suhu ruangan. Memang, produk yogurt tidak akan langsung basi, tetapi kandungan bakteri baik di dalamnya akan hilang.

Tanggal Kadaluwarsa Yogurt

Saat membeli yogurt, selalu perhatikan tanggal "use by," "sell by" atau "best buy" yang tertera pada yogurt. Berikut ini adalah penjelasan tentang arti tanggal kedaluwarsa tersebut:

- Tanggal "Sell-by" lebih ditujukan untuk penjual daripada konsumen. Tanggal ini berguna untuk memberi tahu mereka kapan suatu produk harus dikeluarkan dari rak. Yogurt Anda seharusnya masih baik untuk beberapa hari setelah tanggal ini.

- Tanggal "Best if used by/best before" adalah indikator kualitas. Yogurt mungkin tidak akan terasa seenak setelah tanggal ini atau teksturnya akan berubah, tetapi tidak akan menjadi basi atau membuat Anda sakit jika Anda mengonsumsinya setelah tanggal ini.

- Tanggal "Use-by" menunjukkan hari terakhir produsen merekomendasikan penggunaan produk berdasarkan kualitas, bukan keamanan. (Pengecualian untuk hal ini adalah susu formula bayi, yang tidak boleh digunakan setelah tanggal penggunaan).

Bagaimana cara mengetahui apakah yogurt sudah tidak layak dikonsumsi?

Berikut adalah tanda-tanda yogurt sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi:

1. Wadah yogurt mengembung

2. Tekstur berubah menjadi berlendir dan mengental

3. Terdapat cairan yang berlebihan di permukaan yogurt

4. Warnanya cenderung lebih kusam

5. Terlihat bintik-bintik berjamur

6. Muncul aroma tidak sedap dan menyengat

7. Asam yogurt menjadi lebih tajam

Apa yang terjadi jika Anda mengonsumsi yogurt yang sudah basi?

Mengonsumsi yogurt dan produk susu yang sudah basi dapat menyebabkan sakit perut dan kemungkinan mual, muntah dan diare, tergantung pada seberapa banyak yang Anda makan.

Anak kecil, orang yang berusia di atas 65 tahun dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti wanita hamil dan mereka yang mengidap penyakit kronis, juga lebih rentan untuk jatuh sakit karena keracunan makanan. (Kresensia Kinanti)

