Sosok Putra Tunggal Prabowo, Didit Hediprasetyo Desainer Ternama Dunia

Bisnis.com, JAKARTA – Sebagai seorang pejabat negara dan Calon Presiden di Pilpres 2024, nama Prabowo Subianto semakin menjadi sorotan di sosial media.

Bukan hanya Prabowo tetapi seluruh anggota keluarganya juga menjadi sorotan, termasuk Didit Hediprasetyo, putra tunggalnya.

Dikutip Solopos (23/10)2023) Didit Hediprasetyo merupakan putra satu-satunya Prabowo dengan Titiek Soeharto. Namun, pernikahan mereka harus kandas di usia pernikahan mereka yang menginjak 15 tahun.

Pria kelahiran 22 Maret 1984 ini adalah seorang perancang busana Indonesia yang berprestasi di kancah internasional. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di Boston, Amerika Serikat dan kemudian tinggal di Paris, Prancis untuk berkarir sebagai perancang busana.

Didit belajar desain mode selama 4 tahun di Parsons School of Design, New York dan École Parsons à Paris. Selama mengikuti pendidikan di Parsons School of Design New York dan Paris, ia menerima penghargaan Silver Thimble Award dan gelar Bachelor of Fine Arts di bidang Fashion Design.

Mempertahankan kecintaannya pada gorden yang terstruktur dan hiasan yang rumit, di samping pengerjaan yang canggih, Hediprasetyo tetap mudah dan secara halus dalam menciptakan busananya.

Rancangannya menonjolkan detail-detail yang bersahaja dan kemewahan yang membuat kecintaannya pada adibusana menjadi lebih realistis.

Karya rancangannya pernah dipakai artis-artis Nasional bahkan artis Internasional. Gaun adibusana karya Didit juga pernah dipublikasikan oleh majalah mode ternama, Vogue Inggris, di situs resminya. Dia menjadi satu-satunya desainer Indonesia yang mencatatkan namanya di situs majalah mode tersebut.

Terpantau sampai saat ini Dodit masih aktif memproduksi desain-desain busana yang diikutsertakan dalam berbagai event. Adapun berbagai koleksi Didit adalah Spring Summer 2010-2023 dan Fall Winter 2010-2023. Koleksi ini diproduksinya dalam setiap musim selama 13 tahun berturut-turut.

Uniknya, Didit juga tercatat sebagai salah seorang perancang interior mobil BMW Individual Series 7 tahun 2012 yang hanya diproduksi sebanyak 5 unit, dilansir website resmi Dodit. BMW individual series 7 ini merupakan hasil kolaborasi pertama BMW dengan desainer Asia. (Maria Elfika Simplisia)

