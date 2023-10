Ini Penyebab Telinga Terganggu Ketika Anda Sedang Pilek

Bisnis.com, JAKARTA - Pilek biasa dapat menyebabkan hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan batuk berdahak, namun seiring dengan gejala utama ini, Anda mungkin juga kesulitan mendengar dengan baik.

Ini karena saluran Eustachius, Anda terganggu. Eustachius adalah saluran sempit yang menghubungkan telinga Anda dengan bagian belakang hidung Anda, kata Dr. John Fornadley, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan AS seperti dikutip dari Livescience.

Tabung Eustachius yang berongga biasanya tertutup, tetapi terbuka saat kita menelan atau menguap, menurut Stanford Medicine.

Hal ini membantu mengalirkan kelebihan lendir yang dibuat oleh lapisan telinga tengah ke dalam hidung dan tenggorokan, dan juga penting untuk indra pendengaran kita.

“Gendang telinga kita bergetar sebagai respons terhadap suara, dan mengirimkan getaran ini ke telinga bagian dalam,” kata Fornadley.

“Untuk melakukan hal ini secara efektif, gendang telinga, seperti halnya alat musik drum, memerlukan udara di belakang drum yang memiliki tekanan udara yang sama dengan udara di luar gendang telinga agar getaran normal.” tambahnya.

Saluran eustachius menghubungkan ruang di belakang gendang telinga yang disebut telinga tengah dengan hidung untuk menyamakan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara luar, jelasnya.

Ketika terdapat perbedaan tekanan udara yang signifikan, tuba Eustachius akan terbuka dengan cepat — sensasi inilah yang sering disebut sebagai "meletupkan" telinga. Dan jika selang tidak terbuka dengan sendirinya, Anda dapat memaksanya dengan menjepit hidung lalu meniupkan udara ke telinga.

“Kami lebih waspada terhadap telinga pecah-pecah saat bepergian melalui udara, atau mendaki gunung dengan cepat menggunakan kendaraan,” kata Fornadley. “Proses pembukaan saluran Eustachius tetap penting, hanya saja lebih halus, ketika hidup di permukaan laut.”

Ketika virus flu atau virus pernapasan lainnya menginfeksi Anda, mereka memicu respons imun. Untuk melawan infeksi, hidung dan sinus dengan cepat meningkatkan produksi lendir dan membengkak seiring dengan peradangan pada jaringan, sehingga menimbulkan sensasi hidung tersumbat.

Cairan ekstra ini kemudian dapat menyebar ke telinga melalui saluran Eustachius dan akibatnya menumpulkan getaran gendang telinga.

“Oleh karena itu, hidung tersumbat untuk sementara akan menurunkan pendengaran,” kata Fornadley.

Selain itu, penumpukan lendir di saluran Eustachius terkadang dapat menyebabkan infeksi telinga tengah, sehingga memperburuk masalah pendengaran. Komplikasi umum dari pilek ini sangat umum terjadi pada bayi dan balita.

Diperkirakan 5 dari 6 anak akan mengalami setidaknya satu infeksi telinga pada ulang tahun ketiga mereka, menurut National Institute of Deafness and Other Communication Disorders.

Dibandingkan dengan orang dewasa, saluran Eustachius pada anak-anak berukuran lebih kecil dan lebih horizontal, tidak terletak pada sudut yang curam, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk mengalirkan cairan keluar dari telinga.

Infeksi telinga tengah untuk sementara dapat menurunkan volume suara yang dirasakan hingga 40 desibel, menghasilkan sensasi yang mirip dengan memakai penutup telinga, menurut ulasan tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Cureus.

Infeksi telinga tengah yang berulang atau tidak diobati pada akhirnya dapat menyebabkan perforasi gendang telinga dan, dalam kasus yang paling parah, gangguan pendengaran permanen, catat tinjauan tersebut.

Namun untungnya, gangguan pendengaran ringan yang dialami orang-orang saat pilek biasanya hilang dengan sendirinya setelah penyakitnya sembuh.

