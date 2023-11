Trend Makeup ala Douyin yang Lagi Viral dengan Produk Lokal

Bisnis.com, JAKARTA - Trend makeup kini sedang populer dan viral di media sosial dengan makeup ala douyin.

Makeup ala Douyin adalah trend dari Asia Timur yang ditandai dengan riasan wajah yang unreal & flawless, riasan mata yang seductive, serta bibir yang terlihat penuh & blurry.

Look ini memberi kesan yang sexy but still cute seperti boneka.

Berikut tutorial makeup ala douyin

1. Foundation

Salah satu aspek terpenting dari riasan Douyin adalah memiliki kulit porselen yang sempurna dan bercahaya! Alas bedak harus bersih dan sempurna tanpa cacat agar tampilan riasan secara keseluruhan tidak terlihat "kotor", sehingga mengalihkan perhatian dari fitur Anda yang lain seperti mata, hidung, atau bibir! Seringkali, alasnya memiliki hasil akhir semi-matte atau matte. Langkah ini membantu mengaburkan pori-pori Anda sehingga terlihat tidak terlihat!

2. Mata Boneka Besar

Tren kecantikan China adalah tentang terlihat lebih muda dan mata bulat besar membuat Anda terlihat muda dan polos! Untuk alas eyeshadow, gunakan warna natural yang lembut baik itu nuansa coklat atau pink.

Anda dapat menambah kedalaman dengan menambahkan warna yang lebih gelap pada sudut luar dan sudut dalam kelopak mata Anda. Selalu tambahkan sedikit demi sedikit karena Anda ingin tampilan keseluruhannya alami dan lembut.

3. Berkilau dan Aegyo-sal

Riasan Douyin bertujuan untuk menonjolkan mata agar terlihat lebih menawan! Mereka menggunakan "Aegyo-sal", kata Korea untuk lemak mata bayi, untuk membuat mata Anda terlihat lebih besar dan cerah! Bagi orang-orang dengan bentuk wajah lebih panjang, langkah ini penting untuk memaksimalkan fitur Anda dan meminimalkan ruang kosong di wajah Anda! Menambahkan semburat kilau di tengah kelopak mata juga penting untuk membuat mata Anda lebih cerah dan menawan!

4. Pipi kemerahan

Blush on memainkan peran ekstrem dalam riasan Douyin! Berbagai corak perona pipi di berbagai area wajah pada dasarnya dapat mengubah bentuk wajah Anda! Perona pipi merah muda dengan warna lebih cerah dan sejuk vertikal di bawah pupil di tengah wajah dapat membuat wajah Anda terlihat montok, efek Botox instan, sedangkan warna perona pipi yang lebih gelap di tulang pipi dapat berfungsi sebagai efek kontur tambahan!

Irene Ursula selaku Founder dari Somethinc & Beautyhaul Group, menyampaikan di tengah tren makeup Douyin,

Somethinc sebagai brand lokal mengeluarkan lini produk makeup terbarunya yang cocok dengan formulasi & warna-warna yang disesuaikan dengan kulit orang Indonesia.

Makeup ini, katanya bisa membantu semakin banyak orang untuk terus mengekspresikan dirinya dengan produk makeup terkini yang berkualitas terbaik, diformulasikan khusus untuk ragam kulit orang Indonesia.

"Lini produk terbaru kami: CheckmatteTransferproof Lipstick, The Marionette Eyeshadow Palette & Jewel Glitter Liquid," paparnya.

Ketiga produk terbaru Somethinc makeup ini memiliki keunggulan yang dapat menghasilkan makeup colorful ala Douyin dengan beragam pilihan warna.

Semisal Checkmatte Transferproof Lipstick merupakan lipstick matte terbaru Somethinc makeup, diformulasikan dengan ColorGrip Technology dengan pigmentasi tinggi & anti-geser, didesain khusus untuk kulit orang Indonesia dengan 12 pilihan warna yang wearable.

Ada juga The Marionette Eyeshadow Palette dengan 12 pilihan warna yang ultra-pigmented yang memiliki berbagai macam shades. Sedangkan Jewel Glitter Liquid merupakan liquid glitter dengan partikel mikro yang mampu memberikan efek 3D-reflective.

