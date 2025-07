Trend Personalization Make Up Pakai AI Makin Diminati

Bisnis.com, JAKARTA - Penggunaan AI dalam Trend Personalization make up makin diminati.

Personalisasi AI di dunia kecantikan, mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menyesuaikan kebutuhan pengguna baik dari skin tone, jenis kulit yang cocok digunakan.

Selanjutnya, tren personalization ini akan menjadi acuan dalam rekomendasi produk, dan layanan kepada masing-masing pengguna. Dengan menganalisis data dan mempelajari perilaku pengguna, perangkat bertenaga AI dapat menciptakan pengalaman yang sangat personal yang meningkatkan pengalaman dan keterlibatan pelanggan.

Kemajuan terkini dalam teknologi AI, seperti AI generatif, telah meningkatkan praktik pemasaran dengan menghasilkan pengalaman yang dipersonalisasi secara mendekati waktu nyata. Kemajuan ini menandai dimulainya era hiperpersonalisasi omnichannel dari pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dan lancar di seluruh platform yang merespons perilaku pelanggan secara langsung.

Penggunaan Trend Personalization make up ini juga digunakan oleh OMG, salah satu beauty brand dari ParagonCorp, dalam OMG Beauty Parade 2025.

Program yang dibuat sebagai one-stop beauty solution itu, membawa terobosan teknologi dan experience booth dengan menggunakan AI Trend Personalization, pengunjung dapat mengetahui beauty trend di seluruh dunia dan menemukan their own personal makeup trend.

Mulai dari Korean Look, Coquette Look, Cherry Girl Look, Douyin Look, Clean Girl Aesthetic Look, Thailand Look, Espresso Look, Hollywood Look, Old Money Look, Latina Look, Arabian Look, Cold Girl Look, Burgundy Vibe Look, Y2K Baddie Look, Cloud Skin Look, Bollywood Look, Romantic Look, Fairy Look, Monochrome Red Look, dan Pearl Glam Look.

Pengunjung yang telah mendapatkan hasil personalize makeup trend berkesempatan untuk mendapatkan sesi konsultasi bersama makeup artist untuk mendapatkan transformasi makeup dunia yang disesuaikan dengan skin tone dan preferensi masing-masing. Seluruh look yang telah disebutkan dirancang agar tetap on-budget. OMG Beauty Parade 2025 juga menghadirkan penawaran spesial untuk 5 produk OMG hanya dengan 100ribu Rupiah, making beauty accessible for all.

Elsa Maharani selaku Senior Head of Strategic Brand Growth and Influence menyampaikan, tahun ini OMG Beauty Parade menggandeng lebih banyak makeup artist profesional untuk membantu para wanita untuk meningkatkan skill, pengetahuan, dan kepercayaan diri dalam berkreasi menciptakan looks yang lebih personalized.

"In total OMG akan menonjolkan 20 makeup looks yang telah dikurasi oleh beauty trend expert dan cocok diaplikasikan dalam daily life maupun bereksperimen dengan warna selama event ini berlangsung. Selain itu OMG menghadirkan berbagai aktivitas menarik berbasis AI, seperti find your own beauty trend filter dan dapat langsung membeli produknya melalui AI Beauty Trend vending machine, yang menarik untuk dijadikan konten media sosial dan dapat dicoba langsung oleh para pengunjung.” ujarnya.

Dia memaparkan OMG menghadirkan berbagai sesi bersama para celebrity MUA, beauty content creator, dan figur ternama seperti Global MUA Tutorial: Dari Jalan Raya ke Tren Makeup Dunia bersama bubah Alfian, 100K Makeup Pangling: Modal 100rb, Aura Nyai Jadi Priyayi bersama Makeup Academy x Korban Bang Emok x Koko Sanggul, Makeup Trend Story: Dari Coba-coba, Jadi Influencer Ternama bersama Tasya Farasya, live performance Kota Tua Berbudaya & berdendang bersama Juicy Luicy dan komunitas kota tua.