Little Joy Jaring Pendanaan Seri A, Komitmen Perangi Malnutrisi Anak di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA- Little Joy, pemain industri nutrisi anak dan perkembangan awal, telah menjaring pendanaan seri A. Ke depan, perusahaan berkomitmen memperluas ekosistem untuk mendukung program memerangi malnutrisi dan stunting.

Dengan pendanaan itu, Little Joy terus memperluas ekosistem produk dan komunitas holistiknya untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi anak-anak dan Ibu di seluruh Indonesia.

Produk inovatif Little Joy telah dibuat melibatkan ahli nutrisi anak dan dokter anak yang bekerja di dalam perusahaan. Produk mereka bertujuan untuk memberikan profil nutrisi yang seimbang, praktis bagi anak-anak yang sangat memilih makanan dan terjangkau bagi jumlah konsumen yang semakin sadar akan kesehatan yang semakin meningkat.

Berdasarkan data UNICEF, ada lebih dari dua juta anak menderita gizi buruk dan lebih dari tujuh juta anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting pada Juni 2020.

Data pemerintah yang dirilis Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) menyatakan angka stunting di Indonesia 21,6 persen yang sedang ditekan secara serius agar bisa mencapai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo di angka 14 persen pada tahun 2024.

Menurut Presiden, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di Tanah Air. Apalagi stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.

Seiring dengan hal tersebut, Little Joy berupaya membantu pemerintah dengan menghadirkan ekosistem holistik yang menawarkan solusi komprehensif terhadap masalah malnutrisi anak yang dapat diperluas di Indonesia. Produk-produk kaya nutrisi berfungsi sebagai dasar esensial melalui program-program komunitas yang memberikan pendidikan dan dukungan berharga.

Inisiatif-inisiatif seperti Little Joy Edu, Dapur Little Joy, dan MomsJoy membentuk komunitas yang berwarna untuk berbagi tips, mengakses ulasan produk yang detail, rekomendasi dari para ahli, dan panduan yang dipersonalisasi. Ini memberikan para Ibu tidak hanya pengetahuan dan sumber daya penting, tetapi juga tempat perlindungan untuk meringankan beban tanggung jawab sebagai ibu.

CEO Little Joy Carina Lukito mengungkapkan komitmen perusahaan terhadap misi ini. "Fokus kami menjembatani kesenjangan kekurangan nutrisi di Indonesia. Putaran pendanaan ketiga ini mencerminkan dedikasi kami untuk perluasan yang lebih luas, bukan didorong oleh kebutuhan, tetapi oleh komitmen mendalam kami dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam kehidupan anak-anak dan ibu mereka," ungkapnya dikutip dari siaran pers, Sabtu (11/11/2023).

Little Joy terus menunjukkan kemajuan luar biasa, dengan kehadiran yang meluas dari Aceh hingga Papua, menyentuh hampir setiap sudut Indonesia. Selama tahun terakhir, Little Joy telah menjual lebih dari 1 juta produk, memberi manfaat kepada lebih dari 500.000 ibu dan bayi, serta memiliki lebih dari 300.000 anggota komunitas, dan membentuk kemitraan dengan lebih dari 1.000 toko offline.

Produk-produk Little Joy secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam kategori ibu dan bayi di berbagai platform perdagangan.

