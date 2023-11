Konser Coldplay di Jakarta, Chris Martin: Incredible Audiens

Bisnis.com, JAKARTA - Coldplay mengaku sangat senang menyelenggarakan konser di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, malam ini, Rabu (15/11/2023).

"Incredible audiens. Thank you, I'm happy (Penonton yang menakjubkan. Terima kasih, saya senang)," ujar vokalis Coldplay Chris Martin di sela menyanyi lagu Sky Full of The Stars.

Puluhan ribu penonton yaang memadati GBK ikut bersemangat dengan sajian musik Coldplay. Warna lampu hijau dan merah bergantian memeriahkan suasana.

Sebelumnya Chris Martin juga turut menyapa penggemarnya dengan salam hingga memberikan pantun.

"Asalamualaikum," ujar vokalis Coldplay Chris Martin.

Lagu berjudul High Power pun menjadi pembuka konser Coldplay bertajuk Music of Sphere. Konser Coldplay di Jakarta sekaligus menjadi konser perdana band asal Inggris tersebut.

Di jeda lagu, setelah membawakan The Scientist, Chris Martin kemudian melontarkan sejumlah pantun.

Selamat malam, selamat datang. Kami senang sekali datang ke jakarta

Hari selasa, punya bisikan. Biar belajar biar lulus. Apa kabar kota jakarta. Boleh dong pinjam seratus

Jalan kaki sampe senin, siangnya membeli duku. Jakartaku kota yang.. for all of you

Para penggemarnya sudah mempersiapkan diri menyanyikan lagu-lagu favorit mereka bersama sang idola di stadion utama GBK Senayan.

Ada banyak info yang berseliweran terkait lagu yang akan dinyanyikan Coldplay malam ini. Namun masih belum dipastikan lagu apa saja yang akan dibawakan Coldplay di konser Jakarta.

Tapi kita bisa membandingkannya dengan beberapa lagu yang dibawakan Coldplay di konser lainnya di negara-negara lain.

Berikut beberapa info list lagu Konser Coldplay di Jakarta

Higher Power



Adventure of a Lifetime



Paradise



The Scientist



Viva la Vida



Hymn for the Weekend



Charlie Brown

Sky full of Stars



Yellow



In My Place



My Universe



Sparks



Humankind



Fix You



Biutyful



A Wave

Cuan dari Konser Coldplay

Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan perputaran uang dari konser Coldplay di Indonesia mencapai Rp130 miliar. Perputaran uang tersebut didapat dari tiket konser.

Direktur Celios Bhima Yudhistira menuturkan, harga rata-rata tiket konser Coldplay Rp2,6 juta, dengan jumlah penonton mencapai 50.000 orang.

“Satu saja konser taraf internasional, maka perputaran uang hanya dari tiket mencapai Rp130 miliar. Ini kan besar sekali,” kata Bhima, Selasa (24/10/2023).

Menurutnya, jika dalam setahun ada 10 konser internasional setara Coldplay digelar di Indonesia, maka perputaran uang hanya dari tiket konser dapat mencapai Rp1,3 triliun. Angka tersebut, belum termasuk dampak tidak langsung lainnya.

Di sisi lain, adanya konser tersebut juga dinilai dapat menggerakan berbagai sektor ekonomi, mulai dari MICE, jasa event organizer, periklanan, ticketing, transportasi, telekomunikasi, industri makanan minuman, hingga UMKM di sekitar lokasi konser.

