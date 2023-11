Perbedaan AM dan PM untuk Menunjukkan Jam dalam Sistem Waktu

Bisnis.com, JAKARTA - Seperti yang kita ketahui, dalam satu hari terdiri dari 24 jam. Sistem 24 jam tersebut dibagi 2 format yaitu AM dan PM. AM adalah kepanjangan dari ante meridiem yang berarti sebelum tengah hari atau sebelum siang. Lalu apakah kepanjangan dari pm? Simak perbedaan AM dan PM berikut dengan baik.

PM memiliki kepanjangan post meridiem yang berarti sore atau setelah tengah hari. Artinya, waktu PM dimulai dari jam 12 siang hingga jam 12 malam. Sedangkan AM dimulai setelah jam 12 malam hingga 12 siang.

Sehingga, perbedaan AM dan PM adalah AM menunjukkan waktu dari tengah malam hingga siang. Sedangkan, PM menunjukkan waktu dari siang hingga tengah malam.

Asal Mula Istilah AM dan PM

Berdasarkan sejarah di Inggris, sejak abad ke-17, kedua istilah ini mulai digunakan dan saling berkaitan satu sama lain. Awalnya karena masyarakat di sana terbiasa menggunakan jam analog yang hanya memunculkan waktu 12 jam. Oleh karena itu, mereka terbiasa membagi waktu 24 jam menjadi dua bagian, yaitu AM (before midday) atau sebelum tengah hari dan PM (after midday) atau setelah tengah hari.

Istilah Ante Meridiem (AM) dan Post Meridiem (PM) berasal dari bahasa latin di Mesir. Fakta menariknya adalah istilah ‘PM’ sudah digunakan sejak awal tahun 1640-an, sedangkan ‘AM’ baru mulai digunakan setelah tahun 1760-an.

Dahulu, orang-orang Mesir Kuno sudah menggunakan sistem pembagian dua waktu tersebut sejak tahun 1500 SM. Tidak hanya di Inggris saja, beberapa negara terkenal seperti Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Filipina, dan India juga masih menggunakannya. Meskipun begitu, penggunaan waktu 24 jam tetap lebih umum digunakan banyak negara di dunia.

Penjelasan AM dan PM

Negara-negara yang menggunakan format jam am-pm ini membagi waktunya hanya 12 jam. Mereka hanya mengenal angka 1 sampai 12 saja untuk menulis waktu dan selebihnya hanya diikuti oleh am dan pm. Misalnya jika di Indonesia kita menulis 06.00 dan 18.00, mereka menulisnya menjadi 6AM dan 6PM.

AM digunakan dari pukul 12:00 (00:00 atau tengah malam) sampai dengan 11:59 (siang). Sedangkan PM digunakan ketika jam menunjukkan 12:00 (siang) sampai 11:59 (23:59 atau tengah malam).

Penggunaan AM dan PM

Jam 12.00 AM berarti tepat jam 12 malam, atau kalau dalam format 24 jam pukul 24.00.

Jam 01.00 AM menunjukkan jam 1 dini hari atau pukul 01.00

Jam 10.00 AM menunjukkan jam 10 pagi atau pukul 10.00

Jam 11.59 AM menunjukkan jam 11 pagi lewat 59 menit atau pukul 11.59

Jam 12.00 PM menunjukkan jam 12 siang atau pukul 12.00

Jam 01.00 PM menunjukkan jam 1 siang atau pukul 13.00

Jam 02.00 PM menunjukkan jam 2 siang atau pukul 14.00

Jam 09.00 PM menunjukkan jam 9 malam atau pukul 21.00

Jam 11.59 PM menunjukkan jam 11 malam lewat 59 menit atau pukul 23.59

Contoh Penggunaan AM dan PM

AM (Before Midday)

Tom: “Hey, Anna! I forgot to wear my watch. Could you please tell me what time is by your watch?”

Anna: “Oh sure, Tom. It is 09:35 AM”

PM (After Midday)

Tom: “Hey, Anna! I forgot to wear my watch. Could you just tell me what time is by your watch?”

Anna: “Oh sure, Tom. It is 3 PM”

Itulah beberapa hal mengenai AM dan PM, mulai dari asal usul istilah AM dan PM, perbedaan dan contoh penggunaannya.

