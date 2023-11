BLACKPINK Raih Gelar Kehormatan MBE dari Raja Charles III

Bisnis.com, JAKARTA – Raja Charles III menghadiahkan Blackpink medali kehormatan Most Excellent Order of the British Empire (MBE) pada Selasa, 21 November.

Penghargaan itu diberikan di hadapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol selama kunjungan kenegaraannya ke Inggris, Istana Buckingham.

“Pertama kali ditunjuk oleh Pemerintah Inggris pada Januari 2021, @BLACKPINK mendorong jutaan anak muda untuk terlibat dalam konferensi global perubahan iklim PBB dan topik aksi iklim. Selamat untuk Rosé, Jennie, Jisoo dan Lisa!” cuit akun Royal Family.

Blackpink menerima MBE sebagai pengakuan atas peran para anggotanya sebagai Advokat Conference of the Partie (COP) 26 untuk KTT iklim PBB yang diadakan di Glasgow pada tahun 2021.

Gelar kehormatan MBE dianggap sebagai salah satu penghargaan paling bergengsi di Inggris. Gelar itu diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi positif yang signifikan dalam bidang pekerjaan.

Penghargaan ini merupakan bagian dari sistem kehormatan Inggris, yang mengakui pengabdian luar biasa terhadap bangsa dan dunia yang lebih luas. Pemimpin kerajaan Inggris juga memberi pujian pada para member Blackpink.

Baca Juga 3 Member Blackpink Tidak Memperbarui Kontrak dengan Agensi, Ini Rencana ke Depannya

"Saya memuji Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose, lebih dikenal secara kolektif sebagai Blackpink, atas peran mereka dalam membawa pesan kelestarian lingkungan ke khalayak global," ucap Raja Charles III.

"Saya hanya bisa mengagumi bagaimana mereka dapat memprioritaskan isu-isu penting ini, serta menjadi superstar global," lanjutnya.

Blackpink juga membuat sejarah pada bulan Juli lalu dengan menjadi grup K-pop pertama yang menjadi headline festival musik besar Inggris dan tampil di festival musim panas BST Hyde Park di pusat kota London dan dihadiri oleh 65.000 penonton.

Sejak debut mereka pada tahun 2016, Blackpink telah menjadi salah satu girl grup tersukses di dunia dan memecahkan rekor dengan subscriber terbanyak di YouTube. (Luygi Ambhara Putri)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News