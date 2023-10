Jennie Blackpink RIlis Video dan Lagu Baru, Ini Lirik Lagu "You & Me"

Bisnis.com, JAKARTA - Blackpink menjadi salah satu girl grup asal Korea selatan yang mendulang banyak penghargaan dan mendunia. Hampir seluruh member Blackpink mendapatkan banyak prestasi salah satunya Jennie.

Jennie Blackpink memiliki nama asli Kim Jennie atau Jennie Kim merupakan seorang idol asal Korea selatan yang saat ini telah terkenal secara internasional.

Jennie lahir di Cheongdam-dong, Korea Selatan pada 16 Januari 1996. Ia dibesarkan di Korea Selatan lalu pindah ke Australia bersama ibunya saat dia berusia sepuluh tahun.

Tidak lama kemudian, Jennie Blackpink pindah lagi dan tinggal sendirian di Selandia Baru selama hampir lima tahun. Pada usia lima belas tahun, Jennie yang seharusnya tinggal di Amerika untuk belajar berubah pikiran dan memutuskan untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi.

Jennie kemudian mengikuti audisi YG Entertainment dan dinyatakan lulus. Ia kemudian mengikuti trainee selama enam tahun bersama peserta lain yang lulus.

Selama masa trainee, Jennie menjadi sangat terkenal dikalangan penggemar karena partisipasinya dalam proyek rekan satu labelnya.

Dia muncul sebagai aktris dalam video musik G-Dragon untuk " That XX " dan dia tampil di lagu-lagu seperti "Scarecrow" milik Lee Hi, "GG Be" milik Seungri, dan "Black" milik G-Dragon versi Korea.

Parasnya yang cantik dan kepiawaiannya dalam menari menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh Jennie.

Pada tanggal 8 Agustus 2016, Jennie memulai debutnya sebagai anggota BLACKPINK bersama 3 anggota lainya yaitu Lisa, Rose, dan Jisoo.

Blackpink dengan cepat menyaingi girl grup lain dan menjadi sangat terkenal di Korea Selatan maupun diluar negeri. Tidak hanya itu, keterkenalan Blackpink menjadikan semua anggota dikenal dan banyak dicintai. Jennie menjadi salah satu member Blackpink yang paling dicari dan memiliki banyak penggemar.

Dua tahun setelah debut, pada 12 November 2018, Jennie melakukan debut solonya yang berjudul "Solo". Lagu ini kemudian menduduki puncak tangga lagu dan memenangkan berbagai penghargaan.

Debut solo ini membawa Jennie semakin mendekati puncak karir dan mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi brand ambassador.

Perlu diketahui, saat ini Jennie telah menjadi brand ambassador dari berbagai brand ternama salah satunya adalah menjadi global ambassador brand Channel.

Pada tahun 2023, Jennie melakukan debut resminya sebagai aktris dalam serial HBO "THE IDOL", dan memainkan peran sebagai 'Dyanne'.

Pada 17 September lalu, Jennie bersama 3 member Blackpink lainnya baru saja menyelesaikan Blackpink World Tour bertajuk Born Pink yang dimulai sejak 15 Oktober 2022, di Seoul, Korea Selatan.

Setelah mengakhiri tournya, Jennie merilis video performance untuk single pada Jumat 06 Oktober 2023 dengan judul "You & Me". (Ernestina Jesica Toji)

Lirik lagu Jennie Blackpink You & Me



What day is it

And in what month?

This clock never seemed so alive

I can't keep up, and I can't back down

I've been losing so much time



'Cause it's you and me

And all of the people with nothing to do

Nothing to lose

And it's you and me

And all of the people

And I don't know why

I can't keep my eyes off of you



What are the things that I want to say

Just aren't coming out right?

I'm tripping on words

You got my head spinning

I don't know where to go from here



'Cause it's you and me

And all of the people with nothing to do

Nothing to prove

And it's you and me

And all of the people

And I don't know why

I can't keep my eyes off of you



There's something about you now

That I can't quite figure out

Everything she does is beautiful

Everything she does is right



'Cause it's you and me

And all of the people with nothing to do

Nothing to lose

And it's you and me and all of the people

And I don't know why

I can't keep my eyes off of you and me

And all of the people with nothing to do

Nothing to prove

And it's you and me and all of the people

And I don't know why

I can't keep my eyes off of you



What day is it?

And in what month?

This clock never seemed so alive

