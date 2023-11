Three Musketeers: D'Artagnan Siap Tayang di Bioskop Besok, 29 November 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Film "The Three Musketeers: D'Artagnan" sebagai bagian pertama dari saga Three Musketeers, bakal segera tayang di bioskop mulai Rabu, 29 November 2023.

Film Prancis yang disutradarai oleh Martin Bourboulon itu mengadaptasi novel dengan judul yang sama, The Three Musketeers karya Alexandre Dumas pada 1844. Film ini dibintangi oleh François Civil sebagai D'Artagnan, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï sebagai The Three Musketeers, dan ditambah penampilan spesial Eva Green sebagai Milady de Winter.

Sinopsis Film

D'Artagnan, seorang pemuda tengil dari Gascony, hampir terbunuh saat mencoba menghentikan penculikan seorang wanita muda, oleh seorang wanita tua misterius dan kaki tangannya.

Masih memiliki kesempatan, dia kemudian melakukan perjalanan ke Paris untuk bergabung dengan Musketeers of the Guard.

Di markas para musketeer itu, secara tidak sengaja dia menyinggung tiga musketeer utama, Athos, Porthos dan Aramis. Alih-alih menghindar, D'Artagnan justru mengiyakan ajakan duel dari ketiganya.

Saat D'Artagnan mempersiapkan diri untuk duel pertama, dia menyadari bahwa Athos, Porthos, dan Aramis harus berduel dengan pemuda yang sama. Namun, duel mereka harus terhenti karena kemunculan kaki tangan kerajaan.

Di sanalah petualanngannya dimulai. Pertemuan D'Artagnan dengan Athos, Porthos dan Aramis membawanya ke sebuah takdir di mana masa depan Prancis dipertaruhkan.

Berbagai konflik muncul dan terpecahkan satu per satu, ditambah dengan drama cinta segitiga antara Kerajaan Prancis dan Inggris.

Film ini sudah dirilis di Prancis oleh Pathé pada 5 April 2023. Sementara bagian keduanya, "The Three Musketeers: Milady", akan dirilis pada 13 Desember 2023.

Melansir Variety, film-film tersebut diproduksi bersama oleh Prancis, Jerman, Spanyol dan Belgia dengan anggaran produksi gabungan sebesar 72 juta euro atau sekitar US$78,2 juta, dan sekitar 36 juta euro untuk setiap film.

Film ini juga menjadi produksi Prancis termahal kedua pada 2023, dan difilmkan selama 150 hari terhitung 16 Agustus 2021 hingga 3 Juni 2022.

Seri pertama The Three Musketeers ini juga begitu hit di box office di Prancis, dan menjadi film Prancis dengan pendapatan kotor tertinggi ketiga pada 2023 dengan lebih dari 3,3 juta tiket terjual di Prancis dan lebih dari 1,5 juta tiket terjual di luar Prancis hingga menghasilkan US$7,6 juta dalam pekan pertama penayangannya.

