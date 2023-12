Mencicipi Menu Tradisional Unik di Teras by Plataran

Bisnis.com, JAKARTA - Terkenal dengan konsep fine dining yang menyajikan menu nusantara yang luxurious, Plataran Indonesia kini membuka second line Teras by Plataran dengan harga yang lebih terjangkau.

Meski demikian, Restoran yang terletak di Pondok Indah Mall itu, tetap menyajikan menu-menu pilihan dengan kualitas yang setara dengan Plataran venue and dining.

Menu yang ditawarkanpun beragam. Mulai dari rasa Indonesia dan Asia berbalut dengan suasana makan yang santai dan nyaman.

Beberapa menu unik juga disajikan di restoran khas masakan Nusantara itu.

Seperti misalnya mie bunglon, yang merupakan mie yang dibuat dengan pewarnaan dari daun telang ungu, yang membuat warnanya unik menjadi biru keunguan.

"Ada juga sensasi yang ingin kita tawarkan saat makan mie bunglon ini. Sebelum dimakan harus diracik dengan perasan jeruk nipis yang mengubah warnanya dari biru menjadi ungu. Inilah mengapa disebut sebagai mie bunglon," ujar kepala chef Teras by Plataran, Raymond.

Baca Juga Jelajah Sinyal 2023: Tantangan Pembayaran Digital Dihadapi Pemilik Kuliner di Sungai Kayan

Ada juga beberapa menu unik lainnya yang bisa Anda pesan. Seperti nasi goreng ikan kayu, yang kaya akan rempah dengan topping ikan tuna atau salmon.

Juga ada bebek nasi kencur, yang pastinya menawarkan olahan nasi rasa aroma kencur.

Dan bagi Anda pecinta mie juga bisa mencicipi mie bebek teras yang merupakan salah satu signature dari Teras by Plataran.

"Mie bebek teras ini merupakan menu favorit dari ibu Iriana Jokowi juga," tambah Raymond.

Sedangkan untuk aneka minuman juga tidak kalah uniknya. Beberapa minuman unik yang sempat Bisnis cicipi antaralain es pala ciapus, yang merupakan minuman es terbuat dari pala sirup dan manisan pala yang membuat rasanya segar.

Atau ada juga es ongol-ongol yang memiliki cita rasa khas jajanan pasar Indonesia itu. Bagi pecinta kopi juga bisa mencicipi kopi semprong yang merupakan minuman es kopi yang disajikan dengan kue semprong.

Yang unik lainnya adalah es red velvet yang disajikan mirip dengan menu kopi. Minuman yang satu ini cocok juga bagi anak-anak.

Menurut Yozua Makes, CEO dan Founder Plataran Indonesia, Teras by Plataran merupakan second line Plataran venue and dining.

"Meski second line, namun quality product dan service Teras by Plataran tetap sesuai dengan standar Plataran, five stars," ujar Yozua.

Dia menambahkan, ekspansi Teras by Plataran ke Pondok Indah Mall 2 merupakan salah satu program Plataran Goes to Malls. Yang mana program ini bertujuan untuk membawa pengalaman kuliner khas Plataran agar lebih

dekat kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Teras by Plataran inipun, katanya, upaya menyasar berbagai kalangan pecinta kuliner, serta mudah dijangkau bagi pengunjung mall yang ingin bersantap.

Teras by Plataran berakar dari Teras Dharmawangsa yang berlokasi di Dharmawangsa Square, Kebayoran

Baru, Jakarta Selatan, yang berdiri sejak 27 Februari 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News