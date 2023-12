3 Film Home Alone Terbaik yang Wajib Ditonton saat Natal

Bisnis.com, SOLO - Liburan Natal menjadi momen spesial, terutama bagi mereka yang ingin merayakan bersama keluaga.

Di setiap Natal pasti ada sejumlah kegiatan dan ciri khas yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Salah satunya adalah menonton film Home Alone yang ditayangkan di stasiun TV. Film ini memang

biasanya menemani hari libur masyarakat, ketika bersantai di rumah.

Home Alone dibintangi oleh Macaulay Culkin. Film ini memang seolah membawa spirit natal yang besar, terutama dengan keluarga yang sibuk dengan liburannya saat perayaan hari natal.

Nah berikut ini adalah 3 film Home Alone terbaik, yang mendapat rating tinggi, dan cocok ditonton bersama keluarga saat libur Natal tiba.

3 Film Home Alone Terbaik untuk Ditonton saat Libur Natal:

Home Alone

Film pertama Home Alone merupakan film terbaik dari film-film Home Alone lainnya.

Film ini mendapat score 66% dari tomatometer dan 80% dari penikmat film di Rotten Tomatoes.

Macaulay Culkin menyajikan aksi-aksi terbaik yang dipadukan dengan komedi. Film ini pun menjadi spesial karena pesonanya yang tidak pernah luntur meskipun ditonton berkali-kali.

Home Alone 2: Lost In New York

Rating tinggi juga diberikan oleh Home Alone 2: Lost In New York. Seri kedua Home Alone ini mendapat score 35% tomatometer dan 62% dari penikmat film di Rotten Tomatoes.

Film ini tidak mengambil latar belakang rumah, melainkan di kota New York. Konklusi film ini menghadirkan kehangatan dan jebakan-jebakan maut Kevin yang membuat penonton terhibur.

Home Alone 3

Home Alone 3 mendapat score 29% tomatometer dan mendapat score 27% dari penikmat film di Rotten Tomatoes.

Sayangnya di dalam film ini, Kevin (Macaulay Culkin) tak dihadirkan untuk pertama kalinya. Semuanya dirombak habis.

Namun ternyata perubahan ini membuat penonton merasakan alur cerita yang fresh.

Kevin digantikan oleh Alex Pruitt (Alex D. Linz) yang dinilai bisa membuat ciri khas Home Alone terasa hangat.

Diceritakan bahwa dirinya bertarung untuk melawan sejumlah teroris cukup memancing gelak tawa.

