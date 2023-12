Rumah Lokasi Syuting Home Alone 2 Dijual Rp103 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Rumah Townhouse mewah yang menjadi setting lokasi film 'Home Alone 2: Lost in New York; dijual hanya dengan US$6,7 juta atau sekitar Rp103 miliar.

Terletak di Upper West Side yang mewah di Manhattan di 51 West 95th Street, antara Central Park West dan Columbus Avenue, rumah dengan empat kamar tidur dan empat setengah kamar mandi adalah tempat Kevin mengakali 'Sticky Bandit' dalam film liburan klasik. .

Agen pencatatan adalah Dexter Guerrieri dan Nicole Kats dari Vandenberg dari Townhouse Experts.

Rumah ini memiliki cetakan dekoratif, langit-langit tinggi, lantai kayu kenari, dan dua set jendela ceruk. Rumah ini menawarkan ruang tamu dan ruang makan formal dengan pintu kaca yang terbuka ke taman dengan pepohonan dewasa, dek kayu, dan teras batu biru, menurut daftar.

Bagian depan lantai ruang tamu menampilkan ruang kerja dengan jendela tinggi dan kamar mandi lengkap.

Bagian belakang menampilkan ruang tamu besar tradisional dengan perapian fungsional. e, lengkap dengan dua lemari dan akses teras.

Townhouse ini awalnya terdaftar seharga $7,65 juta ketika memasuki pasar pada bulan Maret. Namun harganya telah turun menjadi $6,7 di bulan Juni.

