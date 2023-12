Kabar Terkini Pemeran Film Home Alone yang Tayang Saat Natal

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah lebih dari 30 tahun sejak kita pertama kali diperkenalkan kepada Home Alone, film ikonik tentang Natal yang membuat bintang cilik Macaulay Culkin yang berperan sebagai Kevin McCallister, terkenal pada tahun 1990.

Film Home Alon yang mendapat nominasi untuk kategori Skor Asli Terbaik dan Lagu Asli Terbaik di Oscar ini berkisah tentang seorang bocah laki-laki nakal berusia 8 tahun yang secara tidak sengaja tertinggal ketika keluarganya pergi berlibur, memaksa dirinya untuk menghadapi situasi sendirian saat rumahnya harus dilindungi dari para pencuri di kota.

Namun, meskipun kesuksesan besar film dan sekuelnya, Culkin—dan seluruh pemeran tak terlupakan dari Home Alone—semua beranjak dari franchise tersebut.

Pemeran Film Home Alone: Bagaimana Kabar Mereka Sekarang?

1. Macaulay Culkin (Kevin McCallister)

Macaulay Culkin/Kevin McCallister - Instagram @culkamania Perbesar

Setelah Home Alone, Culkin membintangi film My Girl pada tahun 1991 bersama Anna Chlumsky. Meskipun sebagian besar waktu setelahnya dia menjauh dari sorotan publik, kini dia tampak berada dalam kondisi baik. Dia mundur dari franchise Home Alone setelah film kedua. Bahkan, Culkin memerankan perannya kembali dalam iklan Google Assistant pada 2018. Kini, ia bersama yang menikah dengan Brenda Song sudah memiliki dua anak.

2. Catherine O'Hara (Kate McCallister)

Catherine O'Hara/Kate McCallister - Instagram @catherineoharas Perbesar

Baca Juga Film Sweet Home Season 2 Tayang di Netflix, Simak Sinopsis dan Daftar Pemainnya

Aktris ini memberikan penampilan berkesan sebagai ibu Kevin di Home Alone dan sekuelnya. Saat ini, ia terkenal sebagai salah satu bintang dalam serial sitkom Kanada yang terkenal, Schitt's Creek, dan menyumbangkan suaranya dalam film Disney berjudul Elemental.

3. John Heard (Peter McCallister)

John Heard/Peter McCallister - wikipedia Perbesar

Setelah tampil di sekuel Home Alone, Heard membintangi film-film lain seperti Gladiator dan The Guardian serta muncul di berbagai acara TV termasuk NCIS: Los Angeles, Modern Family dan CSI: Crime Scene Investigation. Sayangnya, ia meninggal akibat serangan jantung pada tahun 2017.

4. Joe Pesci (Harry)

Joe Pesci/Harry - Tvinsider.com Perbesar

Pesci terkenal sebagai aktor drama serius sebelum berperan di Home Alone. Kini, ia tetap aktif di dunia akting, terutama dalam film-film seperti Goodfellas dan The Irishman.

5. Daniel Stern (Marv)

Daniel Stern/Marv - Instagram @realdanielstern Perbesar

Stern berperan sebagai rekan kriminal Harry di Home Alone dan sekuelnya. Sebelumnya, ia menjadi narator di serial The Wonder Years dan kini masih terlibat dalam beberapa acara TV.

6. Devin Ratray (Buzz McCallister)

Devin Ratray/Buzz McCallister - Tvinsider.com Perbesar

Ratray, setelah berperan sebagai Buzz, kakak Kevin yang cerewet, tampil di beberapa serial TV termasuk The Tick, Chicago Med, dan Mosaic.

7. Gerry Bamman

Gerry Bamman - IMDb.com Perbesar

Bamman, yang memerankan paman Kevin, tampil di beberapa serial TV termasuk Law & Order. Ia tampaknya sudah pensiun dari dunia akting.

8. Kieran Culkin (Fuller)

Kieran Culkin - Theguardian.com Perbesar

Meskipun tak sepopuler kakaknya, Culkin yang lebih muda berperan sebagai salah satu sepupu di keluarga McCallister. Kini, ia mendapat perhatian lewat perannya di Succession dan menerima beberapa nominasi Emmy.

Demikianlah kabar terbaru dari para pemain Home Alone yang sudah banyak berubah sejak kemunculan film klasik tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News