Serial Gadis Kretek jadi Trending Pencarian Google Nomor 1 Sepanjang 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Serial Gadis Kretek menjadi trending di pencarian Google dalam setahun di tahun 2023.

Serial yang dibintangi oleh Dian Sastro itu menjadi trending pertama dalam pencarian Google Search 2023 dalam kategori film dan serial televisi.

Peringkat kedua yakni film Petualangan Sherina, dan ada juga pencarian ke-10 terbanyak film Ice Cold yang mengangkat kisah Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan Mirna Santoso.

Berikut film dan serial TV yang trending sepanjang 2023

1. Serial gadis kretek

2. Film petualangan sherina

3. Serial one piece live action

4. Film barbie

5. Induk gajah film

6. Sewu dino film

7. Budi pekerti film

8. The last of us serial

9. Film oppenheimer

10. Film ice cold





Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News