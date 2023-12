Marvel Putus Kontrak Jonathan Majors Usai Vonis Bersalah Atas Penyerangan dan Pelecehan

Bisnis.com, JAKARTA – Marvel Studios secara resmi memutuskan kontrak dengan Jonathan Majors sebagai Kang dari Marvel Cinematic Universe (MCU) setelah divonis bersalah atas penyerangan dan pelecehan.

Keputusan ini diambil setelah Jonathan Majors dinyatakan bersalah dalam kasus penyerangan dan pelecehan terhadap mantan pacarnya, Grace Jabbari.

Aktor 34 tahun ini ditangkap pada 25 Maret karena konfrontasi yang melibatkan Jabbari, 30, dalam perjalanan mobil di Manhattan, New York dan divonis bersalah pada Senin, 18 Desember 2023 atas tuduhan penyerangan dan pelecehan.

Sejak penangkapannya, Majors juga telah diberhentikan oleh talent manajernya, Entertainment 360, dan perusahaan publisitasnya, Lede Company. Dia tidak lagi terlibat dalam film produksi Protagonist Pictures, "The Man in My Basement."

Angkatan Darat AS juga menarik kampanye iklan besar yang menampilkan Majors, seperti halnya tim bisbol Texas Rangers.

Vonis terhadap Majors membuatnya menghadapi hukuman hingga satu tahun penjara dan telah mengubah rencana Marvel untuk kelanjutan film-film produksinya.

Pada 2023, Majors memulai debutnya sebagai Kang sang Penakluk dalam film “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”. Dia seharusnya masih berperan sebagai Kang sang Penakluk dalam beberapa film Marvel mendatang.

Peran Majors sangat penting bagi masa depan Marvel, dengan rencana Kang the Conqueror sebagai penjahat utama di fase MCU berikutnya dan membintangi 'Avengers: Dinasti Kang' yang dijadwalkan tayang pada 1 Mei 2026. Namun, film ini masih dalam tahap naskah dan belum memulai proses syuting. (Kresensia Kinanti)

