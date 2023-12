Brand Lokal OMG Beauty Kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta Gelar Lip Parade

Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang akhir tahun dan menyambut pergantian tahun 2024, salah satu brand kecantikan lokal, OMG Beauty, menyelenggarakan The First Beauty Color Parade in Town, "Lip Parade".

Andiny Kismaryanti Group Head of Teens, Emerging, Man & Personal Care Shopper & Customer Marketing OMG, mengatakan, OMG Lip Parade kali ini ingin mengajak konsumen untuk menghadapi resolusi tahun baru dan mengaspirasikan perspektif kecantikan yang akan mereka jelajahi di tahun depan.

"Pada kegiatan ini, OMG menghadirkan brand experience journey yang diselenggarakan pada 22 - 24 Desember di Kota Tua Jakarta," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (22/12/2023).

Brand OMG, yang baru meluncur pada 2021 ini, ingin memanfaatkan momentum akhir tahun ini selain agar brandnya semakin dikenal dan ingin mengajak para "Girl Boss", sebutan pengguna OMG, agar lebih berani mengekspresikan diri mereka.

Adapun, acara ini mengusung tema "Break Your Beauty Limit". Andiny mengatakan hal itu untuk mengajak agar konsumen OMG bisa berkreasi menembus batasan dan stereotipe yang ada.

"Biasanya kan ada stereotype tertentu yang harus diikuti, jadi perempuan sering merasa nggak pantas, atau kurang percaya diri. Sebenarnya kita ingin konsumen kita self esteem-nya tinggi dan eksploratif," ujarnya.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi bersama pemerintah DKI Jakarta dan stakeholder lainnya. OMG dengan 27 pilihan warna, ingin konsumen nggak ragu-ragu untuk memilih dan menggunakan warna kesukaannya kapanpun mereka inginkan.

"Dengan banyak shade ini, kita ingin mengajak konsumen kita kalau ingin pakai merah boleh, mau feeling cute mau pakai nude silakan. Kita ingin konsumen kita tampil percaya diri bersama OMG," tambahnya.

Adapun, acara ini digelar selama tiga hari di Taman Fatahillah Kota Tua, Jakarta selama tiga hari, 22 – 24 Desember 2023. Kota Tua dipilih karena memiliki asimilasi budaya yang baik dan nilai sejarah yang tinggi.

Sherly Yuliana, Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi dan PLT Unit Pengelola Kawasan Kota Tua mengatakan harapannya acara seperti ini bisa menambah atraksi jadi semakin banyak, sekaligus menghibur warga yang datang ke Kota Tua.

"Banyak atraksi yang dibuat oleh OMG, sampai ada khusus games juga selain dari edukasi produk kecantikan. Walaupun kawasannya historis, tapi dengan adanya OMG memberikan warna. Karena ada edukasinya, komunitas di Kota Tua yang akhirnya juga bisa belajar dari OMG," jelasny.

Selain di Taman Fatahillah, Lip Parade OMG juga menggunakan plaza-plaza lain yang ada di Kota Tua, seperti Plaza Lada dan Plaza Ketumbar, serta Lorong Pecinan selama Lip Parade OMG ini berlangsung.

"Kita melihat ada keselarasan baru, OMG ingin Girl Boss Lebih eksploratif, Kota Tua tepat karena menjadi pusat komunitas yang sangat aktif," imbuh Andiny.

Selama 3 hari digelar, juga akan ada beberapa booth yang bisa dieksplorasi pengunjung, untuk mencoba warna, bahan, menentukan yang cocok dengan kepribadian masing-masing, mencoba produknya, sampai difoto langsung setelah mencoba.

Selain itu, akan ada banyak hiburan yang digelar juga, seperti kehadiran Fabio Asher dan RAN. Tidak hanya itu, juga ada 7 komunitas musik tradisional dari kawasan Kota Tua, seperti Angklung, Reggae juga yang akan tampil.

"Harapannya, ke depan kita bisa sering-sering kolaborasi, menggunakan kawasan Kota Tua untuk event-event, program apa saja yang bisa berguna bagi masyarakat dan pengunjung ke depan," kata Sherly.

