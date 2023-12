Profil dan Kekayaan Mendiang Lee Sun Kyun, Bintang Film 'Parasite' yang Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA -- Aktor pemeran film Parasite, Lee Sun Kyun, ditemukan meninggal dunia pada Rabu (27/12/2023) diduga bunuh diri.

Lee ditemukan tak sadarkan diri di dalam mobil di Waryong Park, Jongno-gu, Seoul, diduga bunuh diri dengan menghirup asap dari briket arang.

Sebelumnya, Lee tengah dalam pemeriksaan polisi atas keterlibatannya dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Lee Sun-kyun adalah aktor dan model Korea Selatan. Dia berkecimpung di industri hiburan sejak 2001 dan telah bekerja di banyak film. Dia sebagian besar bekerja dengan agen Hoodoo Entertainment dan telah melakukan sedikit teater dan menyanyi juga.

Dia terkenal setelah memenangkan penghargaan aktor terbaik di Festival Film Internasional Palmas de Gran Canaria. Dia juga menjadi terkenal setelah membintangi 'Parasite', sebuah film komedi misteri pemenang Oscar.

Dia memulai karirnya sebagai aktor teater musikal tetapi masuk ke industri film arus utama Korea setelah tampil dalam film klasik terkenal seperti 'Coffee Prince', 'My Mister', 'White Tower', 'Pasta', dan lainnya.

Dia juga pernah mengerjakan di beberapa film dan serial besar seperti 'Golden Time' pada 2012, 'Night in Day' pada 2008, dan masih banyak lagi.

Selain Parasite, dia juga dikenal karena banyak debut layarnya yang sukses, termasuk 'Helpless', 'All About My Wife', dan banyak lagi.

Lee juga menjadi terkenal dengan film-film Koreanya, seperti 'Paju', 'Oki's Movie', 'A Hard Day', dan film terbarunya 'Sleep', yang baru-baru ini dipamerkan di Festival Film Cannes pada 2023.

Mengutip Big Name Bio, Lee lahir pada 2 Maret 1975, usia Lee Sun-kyun saat ini adalah 48 Tahun. Dia juga lahir dan dibesarkan di keluarga kaya dari Seoul, Korea Selatan dengan sang ayah berprofesi sebagai pengusaha dan ibunya yang berprofesi sebagai guru.

Dia menyelesaikan sekolah awalnya di sekolah lokal di Seoul. Dia kemudian mendaftarkan dirinya di Korea National University of Arts di Seoul, Korea Selatan dan menyelesaikan gelar sarjananya di bidang Akting.

Lee Sun Kyun sempat menjadi trending di media sosial menyusul dugaan kontroversi penggunaan narkoba, di mana beberapa media Korea melaporkan bahwa dia terlibat dalam konsumsi ganja ilegal.

Dari berbagai karyanya, kekayaan bersih Lee Sun Kyun pada 2023 diperkirakan mencapai US$17,77 juta, meningkat secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, yang berjumlah US$14 juta. Jumlah kekayaannya kini juga menandai lompatan mengejutkan dari kekayaannya pada 2018, yang baru hanya mencapai US$3 juta.

