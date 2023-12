Ini Sinopsis Drakor Soundtrack#2 dan Daftar Pemainnya

Bisnis.com, JAKARTA – Soundtrack#2 mulai tayang di Disney+ Hotstar pada (06/12/2023), drama Korea dengan jumlah 6 episode ini melanjuti Soundtrack#1 pada 2022 lalu, yang dibintangi oleh Han So Hee dan Park Hyung Sik.

Film Sountrack#2 ini dibintangi oleh Geum Sae Rok, Noh Sang Hyun dan Sohn Jeong Hyeok. Drama bergenre romantis ini disutradarai oleh Kim Hee Won dari Vincenzo.

Geum Sae Rok berperan sebagai Do Hyeon Seo, merupakan seorang guru piano yang fokus berkarir. Sedangkan, No Sang Hyun berperan menjadi Ji Su Ho yang merupakan CEO yang tampan dan kaya raya, dan juga mantan kekasih Do Hyeon Seo. Selain itu, Sohn Jeong Hyeok juga turut hadir dan berperan sebagai K, penyanyi tampan yang juga merupakan penulis lagu.

Dalam drama ini Do Hyeon dan Ji Su Ho secara tidak sengaja bertemu kembali sejak berpisah setelah kuliah, keduanya sibuk mengejar karir dan banyak mengalami masa sulit. Namun, Do Hyeon Seo menyerah dengan mimpinya dan memilih untuk menjadi seorang guru piano. Sementara Su Ho berhasil menjadi CEO.

Hubungan mereka terjalin ketika berada di bangku kuliah. Tepatnya, ketika berada dalam satu band yang sama. Do Hyeon Seo merupakan keyboardist band, sementara Ji Su Ho adalah vokalis band.

Pertemuannya kembali membuat Do Hyeon Seo juga kembali terjebak pada cinta masa lalunya. Di sisi lain, Ia memiliki hubungan dekat dengan K sang penyanyi dan penulis lagu.

Bagaimana nasib Do Hyeon Seo? Apakah Ia melawan perasaan cintanya yang hadir kembali dan melanjutkan kisah dengan K atau justru luluh dengan cintanya di masa lalu? Saksikan di Disney+ Hotstar setiap Rabu pukul 17.00 WIB.

Daftar Pemeran

• Geum Sae Rok

Seorang aktris Korea Selatan. Aktris kelahiran 1992 ini pertama kali memulai debutnya dalam iklan Nike Women's Race pada tahun 2011.

• Noh Steve Sang Hyun

Seorang model sekaligus aktor yang saat ini tergabung dengan Echo Global Group. Pria kelahiran 1990 ini adalah model majalah ternama GQ Korea dan Marie Claire.

• Sohn Jeong Hyuck

Dikenal dengan nama Demian, merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu Korea Selatan. Pemilik akun Instagram @demian_isme ini melakukan debut pada 11 Maret 2020 dengan single "Cassette".

Pemeran Lainnya:

• Jeon Hye Jin sebagai Kim Jim-Kyeong

• Choi E-Jun sebagai Seo Joon

• Kim Yun Seul sebagai Seo-Yoon

• Kwon Seung Woo sebagai Hong Chang-Sik

• Park Bi Kyung sebagai Psychiatrist Kim Soo Min

• Moon Hyeon Jeong sebagai Tteobokki restaurant owner

• Gong Yu-Rim sebagai Da-Young

