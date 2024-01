Cerita di Balik Pesta Cahaya Kirana Jakarta di Malam Pergantian Tahun

Bisnis.com, JAKARTA - Pada malam tahun baru 2024, tepatnya di Bundaran HI Jakarta Pusat langit Jakarta dipenuhi warna menggabungkan keindahan artistik dengan nuansa festive yang memukau warga Jakarta dan pengunjung dari berbagai penjuru.

Pertunjukkan yang disuguhkan oleh City Vision di Kirana Jakarta ini, menampilkan pertunjukan light show drone, water mist, video mapping 3D, dan kegiatan menarik lainnya di perayaan kegiatan Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global.

Diklaim sebagai the first world-class light show di Indonesia, Kirana Jakarta menjadi pesta cahaya, yang menggabungkan kreativitas tingkat internasional dengan tradisi lokal.

Juliana Kumala selaku Co-Founder dan Co-CEO City Vision menyampaikan, Kirana Jakarta by City Vision menghadirkan sebuah pertunjukan teknologi yang spektakuler di tengah kotaJakarta, Indonesia.

Kegiatan ini menampilkan drone light show(500 drones) yang luar biasa, water mist show (4 water screens) yang menakjubkan, dan 3D projection mapping yang memukaudi The Plaza.

"Kirana Jakarta by City Vision akan menjadi pesta kelas dunia bertema masa depan yang tidak ingin terlewatkan. Dengan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perayaan tahun baru di Jakarta diisi dengan beragam hiburanyang luar biasa. Selain itu, City Vision bermitra dengan para kolaborator internasional untuk menciptakan top-notch entertainment. Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami untuk menghadirkan perayaan kelas dunia, menyatukan bakatdan keahlian dari seluruh dunia.” paparnya.

Dimulai pada pukul 20:00 WIB, pengunjung disuguhkan dengan penampilan water mist show yang memukau di Bundaran HI yang menampilkan elemen-elemen seperti sejarah Indonesia, keunikan kota Jakarta, dan water dance.

Setelah itu pada pukul 21:00 WIB, Kirana Jakarta by City Vision kembali diramaikandengan pertunjukkan watermist show di Bundaran HI yang menampilkan elemen ikonik Indonesia mulai dari wayang, gatotkaca, hingga tema IKN Indonesia.

Tepat 2 (dua) jam menjelangpergantian tahun, pengunjung kembali disuguhkan pertunjukkanyang lebih meriah dengan watermist show di Bundaran HI dan video mapping 3D show di The Plaza dengan tema Indonesia Sendratari dan transformasi kota Jakarta.

Kemudian, tepat 1 (satu) jam sebelum tengah malam di pukul 23:00 WIB, Kirana Jakarta by City Vision menampilkan watermist show di Bundaran HI dan video mapping 3D show di The Plaza dengantema hutan Indonesia, Sendratari Jakarta, dan kaleidoskop.

Kirana Jakarta by City Vision merupakan bagian dari kegiatanMalam Muda Mudi Jakarta Kota Global yang memberikanpengalaman malam tahun baru spektakuler yang bersaingdengan perayaan skala global. Terdapat 11 panggung hiburan yang tersebar di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin dan puncak perayaan pergantian tahun di panggung utama Bundaran HI dengan menampilkan beragam artis ternama tanah air.

Kegiatan Malam Muda Mudi Jakarta Kota Global mencakup delapansegmen, termasuk Gemilang Silang Monas, Jakarnaval, Panggung Utama di Bundaran HI, Kirana Jakarta by City Vision, dan Panggung Hiburan di Jl. Thamrin dan Jl. Sudirman.

Ratusan ribu masyarakat berkumpul di tengah kota Jakarta tepatnya Bundaran HI pada malam pergantian tahun 2024. Tepatsebelum tengah malam, puncak kegiatan Kirana Jakarta by City Vision turut diramaikan oleh Andhika Permata selaku KepalaDinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Semakin meriah, pengunjung dapat menyaksikan watermist di Bundaran HI, video mapping 3D di The Plaza, dan pertunjukan drone di langit Bundaran HI yang dirancang khusus untukperhitungan mundur tahun baru, pertunjukan Happy New Year, serta puncaknya dengan pertunjukan kembang api yang memukau. Kirana Jakarta by City Vision berusaha memberikan pengalaman Tahun Baru yang tak terlupakan dan menghadirkan kegembiraan melalui gabungan teknologi canggih dan unsurseni yang menakjubkan.

“Kami menyelenggarakan sebuah perayaan tahun baru spektakuler sebagai bentuk persembahan kami untukwarga Jakarta dan Indonesia. Dengan beragam kegiatan dan kejutan berwarna, Kirana Jakarta by City Vision memancarkan semangat kegembiraan dan harapan untuk tahun baru. Semoga pancaran gemerlap Kirana Jakarta terus melambangkanpersatuan, harapan, dan semangat masa depan untuk Indonesia maju. Selain itu, kami berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di tahun mendatang sebagai wujud komitmen kami dalam memberikan pelayanan kepada kota Jakarta, komunitas, dan masyarakat,” tutup Juliana Kumala.

