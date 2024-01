Deretan Konser di 2024, dari Ed Sheeran, sampai NCT 127, Ini Daftar Harga Tiket Link Belinya

Bisnis.com, JAKARTA - Di tahun yang baru, sudah ada sederet artis mancanegara yang siap menggelar konsernya di Indonesia.

Jadwal konser dari awal tahun sampai dengan pertengahan tahun sudah penuh diisi oleh beberapa artis ternama seperti sejumlah ex member One Direction, Louis Tomlinson dan Niall Horan, serta Ed Sheeran.

Beberapa artis asal Korea Selatan juga sudah memiliki jadwal untuk tampil di Indonesia. Salah satunya sederet artis yang akan tampil di Golden Disc Award untuk membuka tahun ini, sampai NCT 127.

Berikut ini sederet konser oleh artis mancanegara yang akan digelar di Indonesia sepanjang 2024:

1. Golden Disc Award

Membuka tahun 2024, acara penghargaan untuk artis Korea Selatan, Golden Disc Award akan digelar untuk pertama kalinya di Jakarta.

Meskipun bukan konser, gelaran acara penghargaan ke-38 ini akan diselenggarakan pada 6 Januari 2024 di Jakarta Internasional Stadium (JIS) dengan beberapa grup sudah dipastikan hadir seperti NewJeans, Seventeen, Stray Kids, Le Sserafim, Tommorow X Together, STAYC, dan masih banyak lagi.

Tiketnya pun masih dijual dengan harga mulai dari Rp1,3 juta sampai dengan Rp4,5 juta melalui website goldendiscawardsjkt.com, aplikasi Livin by Mandiri, hingga MyPertamina.

2. Lucy - "We Are Landing"

Band asal Korea Selatan, Lucy, juga akan menggelar konsernya untuk pertama kali di Jakarta, bertajuk "We Are Landing".

Konser ini akan digelar bersamaan dengan GDA, pada 6 Januari 2024, di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya pun masih dijual di myticket.asia dengan harga mulai dari Rp1,05 juta sampai dengan Rp2,4 juta.

3. NCT 127 - “Neo City-The Unity”

Lagi-lagi dari Korea Selatan, Grup Idol NCT 127 akan menggelar konsernya bertajuk “Neo City-The Unity” di Indonesia Arena.

Konser ketiganya ini akan digelar selama dua hari di Jakarta pada 13-14 Januari 2024 dengan waktu yang berbeda. Untuk konser 13 Januari 2024 akan dimulai pukul 17.00 WIB. Sedangkan, untuk konser 14 Januari 2024 akan dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Bagi para penggemarnya, atau NCTzen, masih bisa membeli tiketnya yang hanya tersisa satu kategori, yaitu Unity Package dengan harga Rp5,46 juta melalui dyandraglobalstore.com.

4. Konser YOASOBI Asia Tour-16 Januari 2024

Band duo asal Jepang paling digandrungi saat ini, Yoasobi, juga akan menggelar konser Jakarta.

Konsernya akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta pada 16 Januari 2024 bertajuk “Asia Tour 2023-2024”. Duo asal Jepang ini mengawali tur di Asia dari Singapura pada 11 Januari 2024, dan kemudian di Malaysia pada 14 Januari 2024.

Namun, bagi para penggemarnya sudah tidak bisa membeli tiketnya yang sudah terjual habis sejak dijual pada 1 Desember 2023 lalu.

5. The Rose - “Dawn To Dusk”

Band asal Korea Selatan, The Rose bakal menggelar konser bertajuk “Dawn to Dusk Tour” di Jakarta pada 20 Januari 2024 mendatang.

Konser The Rose akan dilaksanakan di The Kasablanka Hall dan tiketnya masih tersedia di loket.com untuk kategori festival standing Dusk dan Wonder dengan harga Rp1,8 juta dan Rp1,2 juta.

6. Konser Louis Tomlinson - “Faith in the Future World Tour”

Setelah menyambangi Jakarta pada 2022 lalu, Louis Tomlinson kembali menggelar konser solonya untuk kedua kalinya di Jakarta.

Konser bertajuk “Faith In The Future” itu akan dilaksanakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta pada 24 Januari 2024.

Dengan tiket yang dijual dengan hanya dua kategori, saat ini tiketnya masih tersedia dengan harga Rp1,1 juta dan Rp1,6 juta di louistomlisonjakarta.com

7. Jonas Brothers - "The Tour"

Bagi penikmat musik tahun 2010-an pasti tidak asing dengan band beranggotakan tiga kakak beradik ini.

Jonas Brother akan menggelar konsernya bertajuk "The Tour" di ICE BSD, Tangerang, pada 24 Februari 2024 mendatang.

Penjualan tiket konsernya akan mulai dibukan pada 6 Januari 2024 melalui jonasbrothersjakarta.com. Namun, harga dan penempatan penontonnya belum diumumkan oleh promotor.

