5 Tujuan Wisata Paling Puas Belanjakan Dolar Versi Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA -- Bloomberg merilis lima negara yang paling menarik dikunjungi bagi wisatawan dengan penghasilan dolar. Rekomendasi negara tujuan wisata ini seiring perkirakan 2024 menjadi tahun akan dipecahkannya rekor jumlah perjalanan secara global. Baik untuk wisata maupun kepentingan kerja.

Rekor perjalanan ini terjadi di tengah inflasi biaya perjalanan. Oleh karena itu, media berpusat di Amerika Serikat ini merilis lima negara yang akan memberikan manfaat lebih besar dengan suasana yang menakjubkan untuk menghabiskan setiap dolar dalam perjalanan.

"Masyarakat Amerika yang ingin meringankan dampaknya [inflasi travelling] akan mempertimbangkan di mana kekuatan dolar AS akan mendapatkan nilai terbaik dalam bidang perhotelan, barang dan pengalaman," tulis Bloomberg dikutip Selasa (16/1/2024).

Negara rekomendasi tujuan wisata ini mengacu kepada peringkat Mata Uang Dunia Bloomberg dan Biro Layanan Fiskal Keuangan AS. "Kami memilih lima destinasi menarik yang menunjukkan nilai tukar menguntungkan selama dua hingga tiga tahun terakhir," dijelaskan lebih lanjut.

Meski demikian disebutkan, harga hotel diperkirakan tidak akan berfluktuasi secara dramatis seiring dengan normalnya permintaan rekreasi. Penguatan dolar yang dibawa oleh para turis akan menguntungkan saat membeli produk lokal seperti jasa tur, makanan hingga belanja.

"Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ini adalah tahun yang baik untuk mengunjungi Asia, wilayah yang sudah banyak diminati karena merupakan tahun pariwisata paling 'normal' sejak wabah Covid-19," ulas Bloomberg.

Jepang terus menjadi pilihan populer, namun Vietnam dan Korea Selatan merupakan alternatif yang kuat di antara banyak negara di Asia dengan nilai tukar dolar AS yang menguntungkan.

Negara-negara Amerika Selatan yang nilainya berada di urutan berikutnya: Argentina dan Chile termasuk di antara negara-negara yang menawarkan kemewahan terbesar. Pilihan selanjutnya menunjuk ke lokasi sekali seumur hidup: Serengeti di Tanzania.

Meski demikian, Bloomberg merekomendasikan 5 destinasi negara yang tepat untuk membelanjakan dolar dengan nilai lebih maksimal pada 2024:

Vietnam

Setelah memulai kembali pariwisata secara perlahan pada 2022, Vietnam menyambut 12,6 juta wisatawan pada tahun 2023 dan akan dikunjungi 18 juta wisatawan pada tahun ini.

Sejumlah hotel mewah siap menyambut pengunjung. Beberapa brand besar seperti Ritz-Carlton Reserve and Luxury Collection akan dibuka di pantai pulau Phu Quoc dalam beberapa tahun mendatang, sementara JW Marriott direncanakan akan berlokasi di kawasan yang ditetapkan sebagai Warisan Dunia Unesco, Trang An, di Vietnam utara.

Bloomberg menyarankan untuk menginap di Sofitel Legend Metropole Hanoi, mulai dari US$279, dan pelayaran mewah tiga hari yang inklusif, di kabin kerajaan di atas kapal Paradise Peak di sepanjang Teluk Halong, mulai dari US$526 per malam untuk menikmati negara ini.

Berdasarkan angka:

Pada bulan Desember 2021, $1 = 22.765 dong Vietnam

Pada bulan Desember 2023, $1 = 24.260 dong Vietnam

Tur pribadi ke gua Paradise dan Phong Nha berharga sekitar 2.959.450 dong Vietnam. Pada tahun 2021, harganya $130 … sekarang harganya $121.

Intinya: 6,9% lebih murah

Indonesia

Bali telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena banyaknya wisatawan yang nakal. Tempat ini tetap menjadi daya tarik karena pemandangannya yang menarik, laut hingga gunung berapi, serta penginapan mewah yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan apa yang Anda temukan di kawasan Amerika atau Eropa.

Pada kuartal kedua 2024 ini diperkirkan 150 suite dan vilad i Regent Bali Canggu dijadwalkan dibuka pada kuartal kedua tahun ini. Menginap di sepanjang pantai, selancar, ditambah dengan akses ke Regent Spa menjadi daya tarik yang direkomendasikan. Bloomberg menyebut belum tersedia tarif untuk kawasan ini. Meski demikian sebagai pertimbangkan St. Regis Bali bintang lima ditawarkan mulai dari US$552 per malam di bulan Juli.

Penerbangan satu jam ke timur Bali akan membawa Anda ke hotel ramah lingkungan Cap Karoso di Pulau Sumba (mulai US$225 per malam), di mana Anda dapat mendaki hutan dan menunggangi kuda cendana Sumba.

Berdasarkan angka:

Pada bulan Desember 2021, US$1 = Rp14.195

Pada bulan Desember 2023, US$1 = Rp15.372

Sehari spa mewah lengkap di Ubud, Bali, biayanya sekitar Rp3 rupiah. Pada tahun 2021, harganya US$217 … sekarang harganya US$198.

Intinya: 8,7% lebih murah

Kolumbia

Nilai tukar peso Kolombia yang menguntungkan terhadap dolar AS terus menarik para nomaden digital dan wisatawan. Pada tahun lalu, kawasan ini menarik 5 juta wisatawan. Anda bisa menginap di Four Seasons Bogotá, mulai dari US$334 per malam, atau memilih menginap di pulau yang jauh dari Cartagena garis pantai, seharga US$360 per malam di musim ramai, di Sofitel Baru, yang dibuka pada tahun 2021. Tur yang dikurasi dapat membawa kelompok kecil keluar jalur di area populer, seperti rencana perjalanan Bogotá ke Cartagena yang baru dari Abercrombie & Kent selama sembilan hari ( mulai dari US$9,795).

