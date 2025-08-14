Wijaya 80 Rilis Vinyl "Perjumpaan", Ardhito: Sudah Sold Out!

Bisnis.com, JAKARTA - Wijaya 80 memastikan album "Perjumpaan" dengan format piringan hitam atau vinyl telah ludes terjual habis dari sekitar 300 plat yang dicetak.

Wijaya 80 yang beranggotakan Ardhito Pramono, Erikson Jayanto, dan Hezky Joe sebenarnya telah membuka pemesanan vinyl tahap pertama sejak April 2025. Namun, distribusi vinyl baru dilakukan pada 31 Juli 2025.

Pemesanan kedua dibuka pada 12 Agustus 2025 dan telah habis terjual hanya dalam selang satu hari. Hal tersebut dikonfirmasi saat acara Sesi Temu & Tanda Tangan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025) malam.

"Stok [vinyl] yang ada di kami sudah habis. Jadi, silakan berburu di toko vinyl kesayangan Anda," kata Ardhito.

Dia menceritakan dalam album Perjumpaan, Wijaya 80 menambahkan dua lagu baru yakni "Cukup Dewasa" dan "Sudah Tau". Selain itu, lagu "Terakhir Kali" hadir dalam versi spesial atau berbeda dengan yang dirilis format digital.

Ardhito menyebut rilisan vinyl memiliki proses akhir dalam produksi audio atau mastering yang berbeda dengan versi platform musik digital. Mastering vinyl album Perjumpaan dilakukan di Inggris karena pertimbangan headroom yang sesuai.

Adapun, penentuan mastering headroom yang cukup merupakan proses penting untuk memastikan sinyal tidak terdistorsi saat diproses dan dicetak ke piringan hitam.

Sementara itu, Hezky memilih untuk merilis album dalam bentuk vinyl karena menganggap sudah menjadi kategori barang koleksi. Selain itu, peminat dari vinyl juga makin banyak.

"Selain alat pemutarnya, cover vinyl juga bisa dijadikan hiasan rumah. Kalau untuk [merilis dalam bentuk] CD sepertinya tidak," ujarnya.

Erikson menambahkan tema lagu yang diangkat kebanyakan mengenai patah hati karena sangat terkait dengan kondisi yang dialami anak muda.

"Kita menentukan nama album 'Perjumpaan' justru setelah mencari benang merah dari semua lagu yang ada dalam album tersebut. Ternyata semua masalah dalam lagu tersebut selalu diawali dengan sebuah perjumpaan. Selain itu, ini vinyl pertama jadi cocok," katanya.

Produser Eksekutif Wijaya 80, Jose Dima Satria berharap album Perjumpaan tetap bisa diterima dan menambah wawasan musik Indonesia. Adapun, jumlah vinyl yang dirilis hanya sekitar 300 piringan.

"Mungkin enggak semua orang suka, tetapi justru sekarang ini banyak anak muda yang menjadi penggemarnya. Kita sudah berhasil masuk ke situ dengan kualitas bermusik personel Wijaya 80 yang tidak perlu diragukan," katanya.

Daftar Lagu Wijaya 80 Album Perjumpaan: