Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Fatty liver/
Health

5 Penyebab Umum Sakit Liver yang Mungkin Anda Abaikan

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Rabu, 13 Agustus 2025 - 11:45
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kesehatan hati atau liver Anda bisa terganggu karena pola makan yang buruk, alkohol, hepatitis, dan obesitas.

Penyakit hati yang umum meliputi perlemakan hati, hepatitis, dan sirosis. Gejalanya seringkali muncul terlambat, termasuk kelelahan dan penyakit kuning.

Pencegahannya meliputi pola makan sehat, olahraga, membatasi konsumsi alkohol, dan pemeriksaan rutin, terutama bagi individu berisiko tinggi.

Baca Juga Ciri Penyakit Liver yang Tidak Boleh Diabaikan Oleh Manusia

Dilansir dari timesofindia, banyak orang mungkin tanpa sadar berisiko karena faktor-faktor seperti pola makan yang buruk, konsumsi alkohol berlebihan, infeksi virus, seperti hepatitis, obesitas, atau obat-obatan tertentu. Deteksi dini dan perubahan gaya hidup adalah kunci untuk mencegah kerusakan hati.

Memahami faktor risiko dan menjaga kesehatan hati dapat membantu menghindari komplikasi serius dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Memahami penyakit hati dan kebiasaan sehari-hari yang dapat menyebabkan penyakit hati

Penyakit hati mengacu pada kondisi apa pun yang berdampak negatif pada struktur atau fungsi hati. Jenis-jenis yang umum meliputi penyakit hati berlemak, hepatitis, sirosis, dan kanker hati.

Baca Juga Ini Ciri-ciri Urine yang Alami Kerusakan Liver

Beberapa kondisi hati bersifat sementara dan reversibel, sementara yang lain dapat menyebabkan kerusakan permanen dan komplikasi yang mengancam jiwa jika tidak diobati.

Mitos yang Tidak Diketahui Tentang Penyakit Hati Terbantahkan

1. Konsumsi alkohol berlebihan

Minum alkohol dalam jumlah besar secara teratur merupakan salah satu penyebab paling umum dari penyakit hati terkait alkohol.

Hati memecah alkohol, tetapi konsumsi berlebihan dapat menghambat proses ini, menyebabkan peradangan, perlemakan hati, dan akhirnya jaringan parut yang dikenal sebagai sirosis.

Baca Juga Ciri-ciri Sakit Liver yang Muncul di Tubuh Anda

2. Obesitas dan pola makan yang buruk

Penyakit hati berlemak non-alkohol berkaitan erat dengan kelebihan berat badan atau obesitas. Asupan makanan manis, olahan, atau berlemak yang tinggi berkontribusi pada penumpukan lemak di sel-sel hati, yang menyebabkan peradangan dan jaringan parut.

3. Infeksi virus (Hepatitis B dan C)

Infeksi kronis yang disebabkan oleh virus hepatitis B atau hepatitis C dapat menyebabkan peradangan hati jangka panjang, gagal hati, atau bahkan kanker hati. Infeksi ini sering kali ditularkan melalui darah, hubungan seks tanpa pengaman, atau dari ibu ke anak saat melahirkan.

4. Obat-obatan dan toksin tertentu

Penggunaan obat-obatan yang berlebihan atau salah seperti parasetamol, antibiotik, dan beberapa suplemen herbal dapat mengakibatkan kerusakan hati akibat obat. Paparan jangka panjang terhadap bahan kimia industri atau toksin juga dapat meningkatkan risiko penyakit hati.

5. Riwayat keluarga dan genetika

Kondisi genetik seperti hemokromatosis (kelebihan zat besi) atau penyakit Wilson (akumulasi tembaga) dapat menyebabkan kerusakan hati. Jika ada riwayat penyakit hati dalam keluarga Anda, Anda mungkin memiliki risiko lebih tinggi, meskipun tidak ada faktor risiko lain. Tanda dan gejala umum penyakit hati

Banyak orang tidak mengalami gejala yang nyata pada tahap awal. Namun, perhatikan:

  • Kelelahan yang terus-menerus
  • Ikterus (kulit atau mata menguning)
  • Pembengkakan atau nyeri perut
  • Mual atau muntah
  • Urine berwarna gelap atau feses berwarna pucat
  • Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan
  • Jika Anda mengalami gejala-gejala ini, segera konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan.

Tips pencegahan untuk melindungi hati Anda

  • Menjaga kesehatan hati membutuhkan perawatan yang proaktif dan konsisten: Konsumsi makanan yang kaya nutrisi dan rendah lemak
  • Tetap aktif secara fisik
  • Hindari merokok dan batasi alkohol
  • Dapatkan vaksinasi hepatitis
  • Gunakan obat secara bertanggung jawab
  • Lakukan pemeriksaan rutin, terutama jika Anda berisiko tinggi

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion
Premium

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Ciri Penyakit Liver yang Tidak Boleh Diabaikan Oleh Manusia
Health

Ciri Penyakit Liver yang Tidak Boleh Diabaikan Oleh Manusia

4 minggu yang lalu
3 Makanan yang Bisa Merusak Hati Anda
Health

3 Makanan yang Bisa Merusak Hati Anda

2 bulan yang lalu
Ini Ciri-ciri Urine yang Alami Kerusakan Liver
Health

Ini Ciri-ciri Urine yang Alami Kerusakan Liver

2 bulan yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital
Health

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

4 jam yang lalu
Simak Begini 5 Tanda Awal Kerusakan Tulang
Health

Simak Begini 5 Tanda Awal Kerusakan Tulang

6 jam yang lalu
Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!
Kuliner

Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!

6 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

2

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

3

The Queen's Gambit hingga Squid Game, Ini Daftar 10 Karya Terbaik Netflix dalam 10 Tahun Terakhir

4

Ini 7 Destinasi Wisata Sejarah Kemerdekaan RI yang Bisa Dikunjungi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro