Tak Hanya Food Truck, Ini Sederet Hadiah untuk Anies dari Kpoper

Bisnis.com, JAKARTA - Anies Baswedan lagi-lagi mendapat kejutan dari Kpopers yang hadir di acara Desak Anies pada Kamis (18/1/2024).

Acara bertema kesehatan yang digelar di Half Patiunus, Jakarta Selatan itu, bahkan viral di media sosial.

Di sana, Kpopers yang mendukung Anies sebagai calon presiden (capres) memberikan hadiah tak terduga. Hadiahnya berupa food truck.

Seperti yang diketahui, food truck memang identik sebagai hadiah kasih sayang yang diberikan fans Kpop untuk para idolnya.

Food truck bisa bermacam-macam bentuknya. Biasanya food truck diberikan untuk idol dari bentuk donasi atau patungan.

Di acara desak Anies, food truck tersebut diberikan oleh Olpproject yang menaungi akun Humanies (nama penggemar Anies).

"Ah, luar biasa ini. Apa ya, saya tuh dari awal terharu lihat support dari teman-teman ini semua," ujar Anies saat melihat food truck yang dikirim oleh penggemar.

Akun Twitter @aniesbubble kemudian mengatakan bahwa makanan dan minuman yang ada di food truck bisa diambil secara gratis.

"Hari ini sedang berada di Hallf Pati Unus, Jakarta Selatan, ada truk kopi dari @olpproject sebagai simbol dukungan dari Humanies untuk Anies. Semuanya yang berada di acara 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗸 𝗔𝗻𝗶𝗲𝘀 bisa menikmati makanan dan kopi secara gratis,"

Namun tak hanya food truck, teman-teman Humanies juga memberikan hadiah lain yakni merchandise seperti makanan, minuman, foto, dan lain-lain.

Di Twitter, penggemar memposting bahwa mereka membagikan freebies berupa foto polaroid Anies, topeng, hingga photocard.

Penggemar juga membagikan stiker, banner, dan topeng. Salah satu topeng buatan penggemar pun ada yang dipakai oleh Anies sebelum acara dimulai.

Berbagai freebies itu kemudian diunggah oleh Anies di akun Twitter resminya pada Kamis (18/1).

"Thank you so much, @olpproject!" cuit capres nomor urut 1.

