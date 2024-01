Netflix Rilis First Look Avatar: The Last Airbender, Ini Jadwal Tayangnya

Bisnis.com, JAKARTA - Netflix akhirnya merilis firtlook untuk film Avatar: The Last Airbender. Serial ini merupakan live action dari anime Avatar yang populer.

Serial ini dijadwalkan tayang pada 22 Februari 2024. Netflix pun membagikan poster empat karakter utama dari series tersebut.

Melansir dari SFX Magazine, Albert Kim memberikan informasi menarik mengenai proyek series live action tersebut.

Serial ini pun akan menghadirkan elemen baru dalam alur ceritanya. Series ini pun menghadirkan delapan episode yang diadaptasi dari series original.

Bahkan pihak Albert Kim mengatakan bahwa series original series live action Avatar juga akan menghadirkan adegan negara api yang tidak muncul di series animasinya.

“Series originalnya tidak pernah memperlihatkan adegan negara api menyerang kuil suku angin selatan dan itu yang akan kita lihat di versi kami,” ucap Kim.

Sayangnya dirinya tak memberikan informasi lebih mengenai adegan ini. Namun tentu hal ini jadi sesuatu yang menarik bagi penggemar.

Adapun cerita kuil suku angin selatan merupakan salah satu setting yang paling banyak diingat oleh para fans dari series animasinya.

Trailer Avatar: The Last Airbender

Dilansir dari Anime Corner, Avatar: The Last Airbender adalah serial animasi Nickelodeon pemenang penghargaan yang ditayangkan pada bulan Februari 2005.

Sejak itu serial tersebut telah berkembang menjadi sebuah franchise dan telah menginspirasi banyak karya media termasuk sekuelnya, The Legend of Korra.

Nicheklodeon merangkum seri ini sebagai ke-empat negara di dunia pernah hidup dalam harmoni, dengan Avatar, penguasa semua elemen, menjaga perdamaian di antara mereka.

Tapi segalanya berubah ketika Negara Api menyerang dan memusnahkan Pengembara Udara, langkah pertama yang diambil oleh pengendali api untuk menaklukkan dunia.

Serial ini mengikuti seorang anak muda bernama Aang yang terbangun di dunia yang dilanda perang. Dia melanjutkan misi bersama teman-teman barunya, Soka dan Katara, untuk mengambil tempat yang selayaknya sebagai Avatar berikutnya di dunia.

First Look Avatar: The Last Airbender

1. Aang

2. Katara

3. Sokka

4. Zuko

