25 Film Terlaris Sepanjang Masa, Jawaranya 'Avatar' Raup Rp43,5 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Buat Anda pecinta film Avatar, berbanggalah. Karena film epik fiksi ilmiah yang disutradarai dan diproduksi oleh James Cameron ini tercatat sebagai film terlaris sepanjang masa.

Film yang dirilis tahun 2009 itu, tercatat mampu meraih pendapatan US$2,9 miliar alias Rp43,5 triliun.

Di posisi kedua ada Avengers: Endgame yang memperoleh pendapatan US$2,7 miliar atau Rp40,5 triliun.

Bahkan, Avatar: The Way of Water juga tercatat sebagai film terlaris ketiga dengan pendapatan US$2,3 miliar atau Rp34,5 triliun.

Statistik ini, dipengaruhi oleh kenaikan harga tiket dan peningkatan populasi.

Berikut daftar film terlaris di dunia sepanjang masa, dan raihan pendapatannya

1. Avatar: $2,923,706,026

Baca Juga Sutradara Film Avatar dan Miliarder Ray Dalio Investasi di Perusahaan Kapal Selam

2. Avengers: Endgame: $2,797,501,328

3. Avatar: The Way of Water: $2,320,250,281

4. Titanic: $2,257,844,554

Baca Juga Kalahkan Avatar 2, M3GAN Raup Rp700 Miliar di Minggu Pertama

5. Star Wars: The Force Awakens: $2,068,223,624

6. Avengers: Infinity War: $2,048,359,754

7. Spider-Man: No Way Home: $1,921,847,111

8. Jurassic World: $1,671,537,444

9. The Lion King: $1,656,943,394

10. The Avengers: $1,518,815,515

11. Furious 7: $1,515,341,399

12. Top Gun: Maverick: $1,495,696,292

13. Frozen II: $1,450,026,933

14. Avengers: Age of Ultron: $1,402,809,540

15. The Super Mario Bros. Movie: $1,357,471,840*

16. Black Panther: $1,347,280,838

17. Harry Potter and The Deathly Hallows Part 2: $1,342,139,727

18. Star Wars: The Last Jedi: $1,332,539,889

19. Jurassic World: Fallen Kingdom: $1,308,473,425

20. Frozen: $1,290,000,000

21. Beauty and the Beast: $1,263,521,126

22. Incredibles 2: $1,242,805,359

23. The Fate of the Furious: $1,238,764,765

24. Iron Man 3: $1,214,811,252

25. Barbie: $1,212,583,000*

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News