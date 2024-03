5 Tahun Come Back Ed Sheeran di Panggung Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Ed Sheeran kembali menyapa penggemarnya di Jakarta, usai terakhir kali tampil di Indonesia pada lima tahun lalu.

Kali ini, Ed Sheeran konser di Jakarta International Stadium sebagai rangkaian dari konser tur dunianya yang bertema Mathematics.

Sekitar 12 lagu dibawakan Ed dalam konsernya kali ini di atas panggung konsep 360 derajat.

Dengan konsep panggung ini, Ed bisa menyapa seluruh penggemarnya secara memutar sehingga mereka yang duduk di sisi manpun bisa melihatnya dari depan.

Beberapa lagu hits yang dibawakannya antaralain The A Team, Perfect, Thinking out Loud, dan Photograph.

Penampilan awalnya dibuka dengan Tides, dilanjutkan dengan Blow. Dengan berpakaian serba hitam, dia terlihat energik dengan membawakan semua lagunya dengan iringan gitarnya sendiri.

Penonton beberapa kali histeris ketika dia membawakan lagu yang viral di Indonesia seperti Photograph, Perfect, Shape of You, terutama lagu Love Your Self yang diciptakannya untuk dinyanyikan Justin Bieber.

"Setelah lima tahun berlalu, saya senang kembali ke Jakarta," teriak Ed Sheeran.

Stadion JIS yang ditutup di bagian atas malam tadi tampak dipenuhi oleh penonton, meskipun di bagian atas tribun tidak digunakan.

Semua penonton juga tertib duduk termasuk yang di bagian festival. Beberapa kali Ed menyapa penontonnya dan mengajak mereka berdiri untuk ikut bernyanyi bersamanya.

Penampilan pembuka Callum Scott

Sebelum penampilan Ed Sheeran, konser ini dibuka oleh Callum Scott.

Jebolan Britain Got Talent itu membawakan sejumlah lagu-lagu hits miliknya seperti You Are The Reason dan Heaven.

Callum sempat mengatakan jika Indonesia merupakan tempat yang spesial di hatinya, karena ikut membuat namanya populer karena hitsnya lagu You Are The Reason di Indonesia.

“Saya tidak pernah menyangka bisa tampil di stadion besar di Indonesia seperti ini,” ujarnya di sela-sela penampilannya.

Usai Callum Scott tampil, konser sempat dijeda selama hampir 30 menit karena persiapan penampilan Ed Sheeran.

Meski demikian waktu tunggu yang cukup lama itu tidak membuat penonton dan penggemar Ed Sheeran kecewa dan tetap menikmati lagu-lagu yang dibawakan idolanya itu.

