Ed Sheeran hingga Rosè Blackpink Masuk Daftar 100 Tokoh Paling Berpengaruh 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Majalah TIME baru saja mengumumkan daftar terbaru tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia untuk tahun ini, pada Rabu (16/4/2025).

Beberapa nama musisi dan artis internasional seperti penyanyi "Shape of You" Ed Sheeran, bintang K-pop Rosé Blackpink dan legenda hip-hop Snoop Dogg hanyalah beberapa dari sekian banyak selebritas yang masuk dalam daftar tahun ini.

Daftar TIME setiap tahunnya merayakan para artis, ikon, pemimpin dunia, tokoh industri, pelopor dan inovator yang "mengubah dunia."

Dilansir Billboard, Hozier dan Nicole Scherzinger juga mendapatkan tempat di peringkat tersebut, begitu pula para aktor seperti Adam Scott, Rashida Jones, Kristen Bell, Demi Moore, Adrien Brody dan Blake Lively.

Daftar 2025 juga menampilkan Serena Williams, Simone Biles, Jalen Hurts, dan atlet lainnya, serta tokoh politik seperti Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Robert F. Kennedy Jr., dan Elon Musk.

Setiap penerima penghargaan menerima penghormatan pribadi yang ditulis oleh seorang kolega, dengan Shaboozey, Alicia Keys, dan Becky G masing-masing menulis kata-kata untuk penyanyi-penulis lagu Myles Smith, artis Mickalene Thomas, dan desainer Willy Chavarria.

Chris Hemsworth menulis kisah untuk Ed Sheeran, memuji bahwa pemenang empat kali Grammy itu "memiliki kemampuan yang hampir supranatural untuk terhubung" dengan para pendengarnya melalui musik, sekaligus menjadi "salah satu orang yang paling baik hati dan rendah hati."

Selanjutnya, Lily Collins mengingat pertemanannya dengan Rosè di sebuah peragaan busana di Paris tahun lalu, memuji penyanyi "APT." itu sebagai "orang yang sangat hebat" dan "penampil dan penulis lagu yang sangat dinamis".

Sementara Noah Kahan menulis tentang Hozier, musisi "Take Me to Church", mengatakan bahwa "Saya tidak yakin ke mana hidup saya akan pergi jika saya tidak mendengar musiknya ... Terima kasih, Hozier, karena telah berbagi bakat Anda dengan kami, manusia biasa."

Sesuai dengan judulnya, daftar TIME100 menghormati total 100 orang. Tahun lalu, Dua Lipa, 21 Savage, Burna Boy, Kylie Minogue, dan Jack Antonoff termasuk di antara penerima penghargaan Most Influential untuk 2024.