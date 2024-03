Avatar The Last Airbender Siapkan Season 2 dan 3, Kapan Jadwal Tayangnya?

Bisnis.com, JAKARTA - Netflix mengumumkan bahwa serial live action Avatar: The Last Airbender akan berlanjut ke musim dua dan tiga.

Hal ini diumumkannya di media sosial pada Rabu (6/3/2024). Melalui akun Twitternya, Netflix membahikan teaser poster untuk musim kedua dan ketiga Avatar.

"Avatar akan kembali. AVATAR: THE LAST AIRBEDER Musim 2 & 3. Hanya di Netflix," tulis Netflix dalam unggahannya.

Seperti diketahui, musim kedua akan fokus pada perjalanan Avatar untuk mempelajari elemen Tanah.

Kemudian di musim ketiga akan fokus pada pengendalian api untuk mengalahkan Raja Api Ozai.

Meskipun Netflix belum memberikan tanggal tayang resmi, namun penggemar mengaku sudah tak sabar untuk melihat kelanjutkan kisah Aang dalam versi live action ini.

Avatar The Last Airbender menjadi serial Netflix paling populer dalam minggu awal penayangannya. Serial ini menduduki posisi puncak 10 besar serial Netflix.

Serial live action tersebut ditonton 21,2 juta kali selama empat hari penayangan sejak rilis pada 22 Februari lalu.

Melansir dari situs Netflix Tudum, Avatar: The Last Airbender telah ditonton sebanyak 153,4 juta jam untuk periode yang sama di kategori serial TV berbahasa Inggris.

Perolehan angka ini bahkan mengalahkan serial live action One Piece yang tayang pada 31 Agustus 2023. Saat itu, One Piece meriah 18,5 juta kali tontonan dan 140,1 juta jam untuk periode dan kategori yang sama.

Avatar: The Last Airbender Live Action merupakan serial adaptasi dari Avatar The Legends of Aang yang tayang di Netflix sejak Kamis, 22 Februari 2024.

Dalam penayangan perdananya, musim pertama dibuka dengan 8 episode yang menceritakan awal mula kehancuran pengendali udara.

Episode pertama Avatar: The Last Airbender memiliki durasi 1:03:51 yang sudut pandangnya sedikit berbeda dari versi aslinya.

Versi live action dimulai dengan diceritakannya rencana negara api menyerang kuil pengendali udara untuk membuat Avatar tidak lahir di bumi.

