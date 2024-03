Heboh PM Malaysia Anwar Ibrahim Baca Novel Until August  Karya Gabriel Garcia Marquez, Ini Sinopsisnya

Bisnis.com, JAKARTA - Media sosial X, PM Anwar Ibrahim membagikan kesannya saat membaca novel yang berjudul Until August karya dari Gabriel Garcia Marquez. Hal ini menjadi sorotan para netizen perihal produktivitas yang dilakukan PM Anwar disela-sela kesibukannya.

Anwar menuturkan dalam akun pribadinya, bahwa novel ini memiliki ciri khas klasik yang dapat dikenang. Novel ini membuat siapapun yang membaca akan selalu tertantang dengan kelanjutan yang ada pada setiap bab nya.

Untuk mengetahui secara jelas mengenai alur cerita dan sinopsis dari novel tersebut, nytimes.com membagikan book review pada situs resminya terkait novel Until August ini. Novel ini merupakan karya yang diterbitkan satu dekade setelah dirinya wafat. Hal ini yang membuat novel ini disebut sebagai novel yang hilang.

Gabriel menulis novel ini sekitar tahun 1990-an. Saat menulis novel tersebut, dirinya mengidap penyakit alzheimer sehingga tidak dapat menyelesaikan novel tersebut hingga akhir. Setelah kepergiannya, keberadaan novel tersebut tidak ditemukan oleh siapapun.

Namun, pada saat putra dari Gabriel merapikan dokumen-dokumen yang ada, dia menemukan sekumpulan naskah yang merupakan naskah novel Until August ini. Sejak saat itulah, diumumkan mengenai penerbitan dan disambut dengan hangat dan gembira oleh masyarakat.

Secara garis besar novel ini menceritakan mengenai kisah Ana yang selalu mendatangi makam ibunya setiap bulan Agustus dan melakukan kencan bersama pria lain. Novel ini diterjemahkan oleh Anne McLean, yang menceritakan tentang serangkaian ritual yang dilakukan seorang wanita paruh baya bernama Ana Magdalena Bach di makam ibunya.

Mendiang tersebut dimakamkan di wilayah kumuh pada pulau tropis. Setiap bulan Agustus, Ana selalu meninggalkan keluarga di Bogota untuk datang ke makam mendiang sang ibu. Ana datang dan membersihkan makam tersebut dengan meninggalkan seikat gladiola.

Kegiatan ini sudah dilakukan selama 8 tahun lamanya dan berjalan secara lancar. Namun, suatu hari dia bertemu dengan seorang pria dan berselingkuh. Ternyata, Ana menemukan petunjuk bahwa suaminya telah berselingkuh selama bertahun-tahun.

Tidak ada ending pada novel ini, karena saat proses penulisan Gabriel dinyatakan telah wafat. Latar belakang, tempat, hingga alur cerita yang dituliskan oleh Gabriel terinspirasi dari wilayah yang pernah didatangi dan ditinggali oleh beliau semasa hidupnya.

Nama Ana dalam novel tersebut adalah nama istri kedua dari JS Bach yang berasal dari keluarga musisi. Nama sungai yang terdapat di beberapa novel karya Gabriel juga merupakan sungai yang melintasi wilayah Kolombia Utara. Inspirasi dari buku ini adalah A Journal of the Plague Year karya Daniel Devoc. Gabriel dikenal dengan karya-karyanya yang membuat tokoh fiksi berada di tahapan yang klimaks sesuai dengan perannya.

Novel ini berhenti saat bulan Agustus dan kenangan yang bersifat sesaat. Pura dari Gabriel meminta maaf kepada penggemar atas ketidaksempurnaan cerita dari novel ini. Sang putra juga mengatakan bahwa novel tersebut harus dihancurkan, mengingat cerita yang ditemukan dan dijelaskan tidak berhasil secara tuntas.

Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena tahun ini akan ada film yang ditayangkan melalui Netflix terkait dengan cerita yang diangkat berdasarkan karya Gabriel yang berjudul “One Hundred Years of Solitude.” Siapapun berhak melihat karya dari Gabriel meskipun ditayangkan melalui film. (Maharani Dwi Puspita Sari)

