Sinopsis The Sandman, Serial Adaptasi Novel Neil Gaiman yang Tayang di Netflix

Bisnis.com, SOLO - Tokoh komik karya Neil Gaiman, The Sandman, akan segera dirilis di Netflix pada awal Agustus 2022.

The Sandman merupakan novel karya Neil Gaiman yang populer pada tahun 90-an yang menceritakan tentang kehidupan di alam mistis.

Netflix kemudian mengunggah trailer berdurasi sekutar dua menit yang menjadi latar dari cerita The Sandman.

The Sandman dibintangi oleh Tom Sturridge sebagai Dream, salah satu dari tujuh entitas abadi yang mengendalikan aspek penting dari kehidupan yang dikenal dengan sebutan Endless. Mereka adalah Death, Desire, Despire, Delirium, Destruction, dan Destiny.

Dalam trailer ini, cerita akan berfokus pada petualangan Dream (Tom Sturridge) yang menjadi Raja Mimpi atau Morpheus.

Dream yang menghilang dari Dreaming menyebabkan kerajaan tersebut hancur. Kerajaan tersebut pun dihantui oleh Corinthian (Boyd Holbrook) yang datang memberikan mimpi buruk.

Dream kemudian bersama sekutunya Lucienne (Vivienne Acheampong) serta Matthew the Raven (Patton Oswalt), akan bersatu untuk memperbaiki kekacauan di Dreaming.

Nantinya, The Sandman akan hadir dengan 11 episode. Dari laporan Deadline pada tahun 2022, disebutkan bahwa The Sandman diperkirakan menelan biaya hingga $15 juta per episode-nya.

