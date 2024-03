Intip Kekayaan Bruno Mars, Benarkah Ada Utang di Kasino Rp786 Miliar?

Bisnis.com, JAKARTA -- Baru-baru ini, penyanyi Bruno Mars disebut berutang di sebuah kasino sampai US$50 juta atau sekitar Rp786 miliar. Lantas seberapa besar kekayaannya?

Sebelumnya, Bruno Mars dikabarkan punya utang perjudian sampai US$50 juta di MGM Resorts. Namun, kabar tersebut dibantah langsung oleh pihak MGM Resorts.

Dilansir dari Variety, Kamis (21/3/2024) juru bicara MGM Resorts International mengatakan bahwa tuduhan ini “sepenuhnya salah” karena Mars tidak memiliki utang dengan MGM.

“Kemitraan MGM dan Bruno sudah berlangsung lama dan berakar pada rasa saling menghormati. Spekulasi apa pun yang sebaliknya sepenuhnya salah, dia tidak memiliki utang dengan MGM," terang pihak MGM.

Lantas seberapa banyak kekayaan Bruno Mars?

Sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu yang terkenal, dan saat ini tengah melaksanakan tur dunianya, Bruno Mars telah meraih kesuksesan besar di industri musik, mendapatkan penghargaan, dan mengumpulkan kekayaan yang signifikan sepanjang kariernya.

Bruno Mars diperkirakan memiliki kekayaan bersih US$175 juta atau setara dengan Rp2,75 triliun dan telah memantapkan posisinya sebagai salah satu tokoh paling sukses dan berpengaruh dalam musik kontemporer.

Bakat Mars yang luar biasa telah mendorongnya ke posisi atas industri musik, memberinya banyak penghargaan dan penghargaan, termasuk 15 Grammy Awards dan berbagai pencapaian yang memecahkan rekor.

Lahir dengan nama asli Peter Gene Hernandez, pada 8 Oktober 1985, di Honolulu, Hawaii, perjalanan musik Bruno Mars dimulai pada usia muda, didorong oleh bakat bawaan dan hasratnya terhadap musik.

Ketenaran Mars yang meroket dimulai dengan terobosan hits seperti "Just the Way You Are" dan "Grenade," yang membuka jalan bagi serangkaian album dan tur dunia yang mendapat banyak pujian.

Pada 2014, Mars menjadi headline acara paruh waktu Super Bowl, peran yang katanya ingin dia ambil lagi di masa depan.

Pada tahun yang sama dengan saat dia tampil di Superbowl, dia juga merilis single tersuksesnya yang berjudul "Uptown Funk."

Bruno dianggap sebagai salah satu artis musik terlaris sepanjang masa. Dia dilaporkan telah menjual lebih dari 130 juta album di seluruh dunia. Secara terpisah, ia juga telah menjual lebih dari 200 juta single secara global.

Terlepas dari kesuksesannya yang tak tertandingi di industri musik, Bruno Mars sempat menghadapi tantangan hukum, termasuk di antaranya penangkapan karena kepemilikan kokain di Las Vegas.

Selain itu, Mars pernah terlibat dalam tuntutan hukum hak cipta, dengan tuduhan banyak meminjam lagu-lagu vintage dalam komposisinya.

Meskipun perincian tentang kepemilikan real estat Mars masih belum jelas, namun dia dilaporkan tinggal di sebuah rumah besar di Hollywood Hills bersama kekasihnya, Jessica Caban, dan anjing Rottweiler mereka, Geronimo.

