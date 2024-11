"Die With a Smile" Jadi Lagu Tercepat yang Capai 1 Miliar Streaming di Spotify

Bisnis.com, JAKARTA — Bruno Mars dan Lady Gaga terus menang dan berada di posisi teratas tangga lagu dengan kolaborasi hit mereka, "Die With a Smile."

Lagu yang dirilis pada Agustus lalu itu menjadi lagu tercepat yang mencapai satu miliar streaming dalam sejarah Spotify.

"Kami suka menyebutnya legendaris," tulis platform streaming itu pada unggahan Instagramnya, Kamis (21/11/2024).

Gaga dan Mars menghabiskan delapan pekan di No. 1 di Billboard Global 200 dan mencapai No. 2 di Billboard Hot 100 dengan "Die With a Smile" tahun ini.

Lagu tersebut baru-baru ini juga memuncaki tangga lagu Pop Airplay Billboard. Gaga kini punha delapan No. 1 Pop Airplay sepanjang kariernya dan Mars punya 10, menyamai Justin Bieber untuk penyanyi solo pria dengan No.1 Pop Airplay terbanyak.

Selain itu, "Die With a Smile" juha memperoleh dua nominasi Grammy untuk upacara penghargaan 2025, termasuk lagu tahun ini dan rekaman duo/grup pop terbaik.

Tak lama setelah lagu tersebut dirilis pada musim panas lalu, pembuat lagu hit "Uptown Funk!" tersebut memberikan "Die With a Smile" debut langsungnya di konser Mars di Intuit Dome, Los Angeles.

Gaga kemudian melalui Instagramnya berterima kasih kepada penggemar atas dukungan mereka terhadap lagu tersebut.

"Melihat penggemar dari seluruh dunia merayakan musik ini sangat berarti bagi saya, melihat lirik lagu tersebut menyentuh hati Anda dan video tersebut memicu kegembiraan, begitu indah untuk ditonton dan saya sangat bersyukur," tulisnya di bawah serangkaian foto, ketika dia terlihat mengenakan pakaian bergaya retro dari video musik lagu tersebut.