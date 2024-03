Rumor Dating Jihyo Twice dan Yun Sung Bin, Sudah Jalin Hubungan Setahun

Bisnis.com, JAKARTA - Tepat pada hari ini Senin (25/03/2024), anggota dari girlband Twice yaitu Jihyo terkonfirmasi adanya rumor dating dengan Yun Sung Bin seorang atlet dari Korea Selatan.

Jihyo yang merupakan mantan kekasih dari Kang Daniel ex Wannaone ini, resmi menjalin hubungan baru pada sejak tahun 2023. Anggota dari Twice ini dikenal dengan paras cantik dan suara yang merdu. Posisinya di Twice adalah sebagai vokalis utama dan berhasil debut pada tahun 2015. Pada tahun 2023 dirinya debut solo dengan lagu yang berjudul “Killin Me Good.”

Wanita kelahiran tahun 1997 ini memiliki segudang penghargaan bersama Twice dari awal debut hingga saat ini. Dirinya juga pernah mengisi beberapa soundtrack yang ada dalam drama Korea. Judul lagu tersebut adalah “Stardust Love Song” dalam drama Twenty Five Twenty One, “A Strange Day” dalam drama Summer Strike, dan lainnya.

Yun Sung Bin merupakan pria kelahiran tahun 1994 yang merupakan mantan atlet skeleton. Dirinya menjadi orang pertama di Asia yang meraih medali emas pada Pyeongchang Winter Olympics pada tahun 2018. Setelah aktif menjadi seorang atlet, kini dirinya pensiun dan menjadi seorang content creator pada kanal Youtube pribadi.

Dilansir dari Soompi, kedekatan antara Jihyo dan Yun Sung Bin bermula saat salah satu teman dari mereka memperkenalkan satu sama lain. Melalui hal tersebut, membuat kedekatan antar keduanya menjadi lebih dekat karena adanya interaksi untuk berolahraga bersama dan menjalin hubungan selama satu tahun.

JYP Entertainment selaku agensi dari Twice memberikan pernyataan resmi terkait berita tersebut. JYP menyatakan “Sulit untuk mengonfirmasi karena ini adalah masalah pribadi (artis). Kami meminta pengertian Anda.”

Menanggapi hal tersebut, agensi dari Yun Sung Bin yaitu All That Sports juga memberikan pernyataan berupa, “Karena dia bukan lagi atlet aktif, kami tidak mengelola kehidupan pribadinya. Sulit untuk dikonfirmasi.”

Kedua agensi tidak dapat memberikan konfirmasi demi menjaga kehidupan privasi para artisnya. Namun, netizen Korea berspekulasi dan meyakinkan bahwa keduanya sudah resmi menjalin hubungan. Bagaimanapun, agensi akan selalu melindungi dan menjadi garda terdepan bagi para artisnya.

Hal ini membuat gempar para netizen sekaligus penggemar dari Twice. Banyak yang berkomentar dan memberikan respon positif atas hubungan keduanya. Netizen merasa senang karena beberapa belakangan ini banyak idol yang terkonfirmasi dating secara resmi. Berbagai spekulasi muncul mulai dari hinaan bahkan dukungan.

Banyak netizen merasa terharu atas kabar bahagia yang diumumkan oleh media Korea Sway ini. Netizen menuturkan, bagaimanapun idol merupakan manusia yang berhak untuk merasakan dan menerima cinta dengan baik.

Segala informasi yang berkaitan dengan dating dan tidak mengganggu privasi bagi idol, tentunya akan didukung dengan baik oleh para penggemar. (Maharani Dwi Puspita Sari)

