Ini 50 Restoran Terbaik di Asia, Ada Restoran dari Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA -- Daftar 50 restoran terbaik di Asia kembali dirilis. Tahun ini, Sézanne di Tokyo menempati posisi teratas untuk pertama kalinya.

Upacara penghargaan tahunan untuk 50 Restoran Terbaik Asia diadakan di Seoul, Korea Selatan, pada 26 Maret 2024. Di bawah Sézanne, ada Florilège yang juga berasal dari Tokyo, dan restoran Gaggan Anand di Bangkok menempati posisi 3 teratas.

Dalam acara tersebut, selain meluncurkan daftar 50 restoran terbaik, juga memberikan beragam penghargaan kepada restoran yang potensial, seperti pada kategori penghargaan khusus, Danny Yip dari The Chairman menerima penghargaan Icon Award.

Kemudian, Pichaya “Pam” Soontornyanakij menerima penghargaan untuk koki wanita terbaik setelah restorannya, Potong, naik dari posisi 35 ke 17.

Selanjutnya, Penghargaan Restoran Berkelanjutan diberikan kepada Haoma di Bangkok. Lalu, penghargaan One to Watch, yang mengakui sebuah restoran dengan potensi naik ke peringkat 50 Terbaik, diberikan kepada Lamdre di Beijing.

Ada pula Restoran Korea Mosu, yang dipimpin oleh chef Sung Anh dan memiliki cabang di Hong Kong di museum M+, memenangkan penghargaan Chef’s Choice.

Kemudian, Penghargaan Sommelier Terbaik diberikan kepada Kevin Lu dari Logy, yang bergabung dengan restoran Taipei pada 2022.

Restoran Mineko Kato yang berbasis di Tokyo menerima penghargaan sebagai Koki Pastry Terbaik untuk hidangan penutup vegan dan nabatinya yang berseni di restoran Faro.

Indonesia tak ketinggalan, di mana restoran Agustus mendapatkan Penghargaan “Terbaik di Negaranya”. Penghargaan ini juga diberikan kepada beberapa restoran lain di masing-masing wilayah, yang turut diraih oleh Chef Tam's Seasons di Makau, Toyo Eatery di Manila, Masque di Mumbai, Logy di Taipei, Fu He Hui di Shanghai, Mingles di Seoul, Odette di Singapura, dan The Chairman di Hong Kong.

Berikut ini daftar lengkap 50 Restoran Terbaik di Asia 2024

50. Meet the Bund, Shanghai

49. Chef Tam’s Seasons, Makau (Best Restaurant in Macau)

48. Anan Saigon, Ho Chi Minh City

47. Cenci, Kyoto

46. August, Indonesia (Best Restaurant in Indonesia)

45. Goh, Fukuoka

44. Avartana, Chennai

43. Lolla, Singapore

42. Baan Tepa, Bangkok

41. Mosu, Seoul (Chef’s Choice Award)

40. 102 House, Shanghai

39. Sazenka, Tokyo

38. Les Amis, Singapore

37. Ando, Hong Kong

36. Ling Long, Shanghai

35. Villa Aida, Wakayama

34. Mume, Taipei

33. JL Studio, Taichung

32. Caprice, Hong Kong

31. Seroja, Singapura (Highest New Entry)

30. Labyrinth, Singapura

29. Samrub Samrub Thai, Bangkok

28. Meta, Singapura

27. Mono, Hong Kong

26. Indian Accent, New Delhi

25. Born, Singapura

24. Toyo Eatery, Filipina (Best Restaurant in Philippines)

23. Masque, Mumbai (Best Restaurant in India)

22. Logy, Taipei (Best Restaurant in Taiwan)

21. Onjium, Seoul

20. Euphoria, Singapore

19. Fu He Hui, Shanghai (Best Restaurant in mainland China)

18. 7th Door, Seoul

17. Potong, Bangkok

16. Neighborhood, Hong Kong

15. Burnt Ends, Singapura

14. Narisawa, Tokyo

13. Mingles, Seoul (Best Restaurant in Korea)

12. Le Du, Bangkok

11. Sorn, Bangkok

10. Odette, Singapura (Best Restaurant in Singapore)

9. La Cime, Osaka

8. Den, Tokyo

7. Suhring, Bangkok

6. Nusara, Bangkok (Art of Hospitality Award)

5. Wing, Hong Kong (Highest Climber Award)

4. The Chairman, Hong Kong

3. Gaggan Anand, Bangkok

2. Florilège, Tokyo

1. Sézanne, Tokyo

