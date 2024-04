Daftar Lagu Hits Park Boram: Beautiful sampai OST Reply 1988

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi populer Korea Selatan, Park Boram yang mendapat ketenaran di dunia setelah bernyanyi untuk K-Drama "Reply 1988" meninggal pada usia 30 tahun.

Agensinya XANADU Entertainment mengonfirmasi berita kematiannya melalui pernyataan kepada media. Kematiannya yang mendadak membuat para selebriti dan penggemar terkejut. Adapun, penyebab kematiannya masih belum diketahui dan penyelidikan masih dilakukan.

Park Boram memulai debutnya dalam bernyanyi dengan merilis single "Beautiful" yang turut menampilkan rapper Zico. Selain di "Reply 1988," dia juga pernah menyanyikan lagu untuk serial "Playful Kiss", "49 Days", "Hyde", "Jekyll", "Me", "Introverted Boss", "Man to Man", "Prison Playbook", "About Time", "Touch Your Heart", "Once Again", "Yacha and Flirty Boy and Girl".

Dia juga telah menyanyikan lagu-lagu yang menduduki puncak tangga lagu termasuk, "Sorry", "Will Be Fine", "Please Stop Me", "If You", "How About You", "One More Shot", "To My Unloving Self", "Do as I Like", dan "Alone".

Sebelumnya, agensi Park Boram, Xanadu Entertainment mengabarkan berita duka terkait Park Boram secara resmi pada Jumat (12/4/2024).

"Kami di sini untuk berbagi berita sedih dan memilukan. Park Bo-ram tiba-tiba meninggal pada larut malam pada tanggal 11 April. Semua artis dan eksekutif di XANADU Entertainment sangat berduka atas meninggalnya mendiang Park Boram. Yang lebih memilukan lagi adalah kami harus menyampaikan berita mendadak ini kepada semua penggemar yang mendukung Park Bo-ram," tulis agensi.

Adapun, Xanadu Entertainment mengabarkan pemakaman akan dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan keluarga yang ditinggalkan.

