Kronologi Park Boram Meninggal Dunia, Jatuh di Wastafel hingga Serangan Jantung

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi K-Pop, Park Boram dikabarkan meninggal dunia pada Kamis (11/4/2024). Agensinya, Xanadu Entertainment, menyebut Park Boram meninggal dunia secara tiba-tiba pada 11 April 2024.

"Kami sangat sedih untuk menyampaikan berita ini dan menyampaikan belasungkawa kepada anggota keluarganya," tulis Xanadu Entertainment.

Menurut laporan berita lokal yang mengutip polisi setempat, dia sedang minum bersama teman-temannya pada Kamis di sebuah bar di Namyangju, Provinsi Gyeonggi, dan ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi bar pada pukul 21.55.

Park ditemukan tidak sadarkan diri dan terjatuh di atas wastafel kamar mandi oleh salah satu temannya, yang berusaha melakukan CPR.

Dia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Guri Universitas Hanyang dan dipastikan meninggal di usia 30 tahun, tepat pada pukul 23.17 diduga karena serangan jantung.

Polisi sekarang masih sedang menyelidiki penyebab pasti kematiannya dan meminta otopsi ke Badan Forensik Nasional.

Park membuat debut musiknya melalui musim ke-2 program audisi TV "Super Star K" pada 2010, di mana dia berhasil masuk ke 11 kontestan terakhir.

Dia secara resmi memulai debutnya pada 2014 dengan lagu "Beautiful", dan memiliki karir menyanyi yang aktif. Bulan lalu, dia juga baru merilis lagu baru bertajuk "I Miss You Already".

Dia juga sempat memenangkan Artist of the Year Award di Gaon Chart K-POP Awards, dan sejak itu merilis beberapa lagu yang menduduki puncak tangga lagu, termasuk “Celepretty,” “Pretty Bae,” “Sorry,” “Ordinary Love,” “Will Be Fine”, “Dynamic Love”, dan “If You”.

