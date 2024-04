Korban Open Trip, Petugas TNGR Buka Suara Karena 105 Orang Gagal Naik Gunung Rinjani

Bisnis.com, JAKARTA - Balai Taman Nasional Gunung Rinjani buka suara terkait 105 orang pendaki yang gagal mendaki saat menggunakan jasa open trip.

Informasi ini sempat viral di Instagram, X, dan Tiktok, karena ada pendaki yang membuat konten karena gagal mendaki Gunung Rinjani. Para pendaki sebaiknya lebih waspada dan hati-hati saat memilih open trip agar tidak tertipu.

Pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani atau TNGR mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu, 14 April 2024. Saat itu, petugas pos 2 Sembalun mengungkapkan ada calon pendaki sebanyak 148 orang, tetapi hanya 43 orang yang memiliki tiket eRinjani.

"Sisanya sebanyak 105 orang terdata tidak memiliki tiket eRinjani," tulis pengelola TNGR, Selasa (16/4/2024).

Biasanya, pendaki Gunung Rinjani termasuk peserta open trip wajib melakukan booking melalui aplikasi Rinjani, sebelum mendaki gunung. Kemudian, pemeriksaan dilakukan di Gerbang Gapura, Kandang Sapi.

Anehnya, pihak penyelenggara open trip membiarkan 148 orang naik hingga pos 2 Sembalun. Kemudian, petugas Taman Nasional yang berjaga di Pos 2 Sembalun langsung memberikan arahan dan pemahaman kepada calon pendaki, setiap pendaki di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani wajib memiliki tiket pendakian yang diperoleh melalui pembookingan melalui aplikasi eRinjani.

"Petugas TNGR saat itu juga menghimbau kepada calon pendaki yang tidak memiliki tiket eRinjani untuk tidak melanjutkan pendakian dan mengarahkan mereka untuk turun keluar dari Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani," tulis petugas TNGR.

Petugas TNGR juga mengungkapkan agar pendaki memeriksa ulang namanya di aplikasi eRinjani.

Lalu, pendaki bisa melakukan cek in dan cek out di pintu pendakian agar terdata oleh petugas. Bagi para pendaki yang sudah melakukan proses cek-out di pintu pendakian, agar memastikan status di akun aplikasi eRinjani terbaca "Cek-Out" sehingga akun pendaki tidak berstatus "Under Blacklist".

