Daftar Lengkap Pemenang Baeksang Arts Awards 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Baeksang Arts Awards 2024 berlangsung hari ini, 7 Mei. Karpet merah digelar di COEX, di Seoul, Korea Selatan.

Upacara penghargaan tahunan bergengsi ini memberikan penghargaan kepada film dan televisi terbaik.

Pemenang terbesar Baeksang Arts Awards ke-60 adalah 12.12: The Day dan Moving. 12.12: The Day memenangkan Hadiah Utama, Film Terbaik dan Aktor Terbaik, diberikan kepada Hwang Jung-min. Sementara itu, Moving dari Disney Plus memenangkan Grand Prize sementara My Dearest mengantongi Drama Terbaik.

Exhuma juga muncul sebagai salah satu pemenang terbesar malam itu. Setelah mengantongi delapan nominasi, film ini memenangkan Sutradara Terbaik (Jang Jae-hyun), Aktris Terbaik (Kim Go Eun), dan Aktor Pendatang Baru Terbaik. Sementara itu, Kim Soo Hyun dan IVE An Yujin memenangkan PRIZM Popularity Awards.

Simak Daftar Pemenang Baeksang Arts Awards ke-60 di bawah ini:

FILM

Daesang (Grand Prize) : 12.12: The Day

Best Film: 12.12: The Day

Best Director: Jang Jae-hyun (Exhuma)

Best Actor: Hwang Jung-min (12.12: The Day)

Best Actress: Kim Go-eun (Exhuma)

Best New Director: Lee Jeong-hong (A Wild Roomer)

Best Screenplay (Scenario): Jason Yu (Sleep)

Best Supporting Actor : Kim Jong-soo (Smugglers)

Best Supporting Actress: Lee Sang-hee (My Name Is Loh Kiwan)

Best New Actor: Lee Do-hyun (Exhuma)

Best New Actress: Kim Hyung-seo (Hopeless)

Technical Award: Kim Byung-in (Exhuma Sound)

Gucci Impact Award: The Dream Songs

Television

Daesang (Grand Prize) : Moving

Best Drama : My Dearest

Best Director : Han Dong-wook (The Worst of Evil)

Best Actor: Nam Goong-min (My Dearest)

Best Actress : Lee Honey (Knight Flower)

Best Writer : Kang Full (Moving)

Best Supporting Actor : Ahn Jae-hong (Mask Girl)

Best Supporting Actress: Yeom Hye-ran (Mask Girl)

Best New Actor : Lee Jung-ha (Moving)

Best New Actress : Jeon Yu-na (The Kidnapping Day)

PRIZM Popularity Award: Kim Soo-hyun An Yu-jin IVE

Best Educational Show: Japanese People Ozawa

Best Entertainment Program: Adventure By Accident 2

Best Male Variety Performer : Na Young-seok

Best Female Variety Performer: Hong Jin-kyung

Best Technical Achievement: Kim Dong-shik, Im Wan-ho (Whales and I)

TEATER

BaekSang Theater: Miin - To My Son (Subtitle: Miok Alice Hyeon)

Best Acting: Kang Hae-jin - To My Son (Subtitle: Miok Alice Hyeon)

Best Newcomer: Lee Cheol-hee (sutradara) - A New Movement in an Old Tradition - Blind

