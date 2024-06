Ini Arti Kata "Aura Magrib" dan "Aura Subuh" yang Viral di Media Sosial

Bisnis.com, JAKARTA - Gen Z baru-baru ini ramai menggunakan istilah-istilah baru hingga akhirnya viral di media sosial.

Salah satu yang sedang ramai dibahas adalah penggunaan kata "Aura Magrib" dan "Aura Subuh". Istilah tersebut viral setelah disematkan pada beberapa artis.

Sejumah netizen memberikan julukan "Aura Magrib" untuk Alam Ganjar, Arya Saloka, hingga Fuji. Namun bukan konteks positif, ternyata istilah tersebut bernada kurang baik.

Aura Magrib merupakan istilah yang diberikan untuk orang-orang yang memiliki kulit lebih gelap.

Marion Jola pun sempat membahas istilah ini saat datang sebagai bintang tamu di Youtube Azka Corbuzier yang dirilia pada Selasa (18/6).

Penyanyi jebolah Indonesian Idol itu mengatakan bahawa kata tersebut diberikan kepada seseorang yang tidak enak dipandang.

“Kak Fuji gitu-gitu, orang bilang aura maghrib ya. Istilah menjijikannya jaman sekarang tuh, bilangnya aura maghrib, which is for me lucu. Maghrib itu bukannya cakep ya? Indah banget loh waktu itu,” kata Marion Jola.

Marion Jola pun mengatakan bahwa dalam Islam pun magrib adalah waktu penting karena umat muslim saat itu sedang melaksanakan ibadah.

Di sisi lain, netizen juga banyak menggunakan istilah Aura Subuh. Apa artinya?

Berbeda dengan Aura Magrib, Aura Subuh memiliki arti yang lebih baik. Istilah ini banyak disematkan untuk orang-orang yang memiliki penampilan menawan.

Aura Subuh juga banyak digunakan untuk memberikan penjelasan bahwa seseorang tersebut sangatlah cantik, maupun ganteng.

