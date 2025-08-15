Ragunan Akan Buka Malam Hari, Ini Harga Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membuka Ragunan pada malam hari dan menurunkan harga tiket kebun binatang Ragunan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung optimistis jika harga tiket diturunkan, maka warga Jakarta akan memilih liburan ke Taman Margasatwa Ragunan daripada ke Taman Safari Puncak Bogor yang lokasinya cukup jauh dari Jakarta. Dia mengharapkan agar Taman Margasatwa Ragunan juga dibuka pada malam hari dan memberikan harga khusus kepada warga pemilik KTP Jakarta.
"Sudah waktunya Ragunan ini dibuka tidak hanya siang saja, tetapi juga malam hari, sehingga masyarakat yang menikmati satwa lebih banyak," tuturnya di Jakarta, Kamis (14/8/2025).
Strategi yang ditawarkan oleh Pramono adalah menurunkan harga tiket Ragunan khusus untuk warga KTP Jakarta. Namun, untuk WNA maupun warga dari luar Jakarta akan dikenakan harga berbeda yang disesuaikan.
"Saya akan memberikan tarif khusus untuk warga Jakarta yang berbeda dengan warga di luar Jakarta, yang berbeda lagi dengan orang asing,” katanya.
Kendati demikian, untuk pelajar pemilik KJP, Pramono memastikan bakal memberikan akses masuk ke Ragunan secara gratis tanpa biaya apapun. Dia mengatakan "maka untuk itu bagi KJP tetap gratis, bagi warga Jakarta kita kasih harga tersendiri," ujarnya.
Harga tiket masuk Ragunan
Dewasa: Rp4.000 per orang
Anak-anak: Rp3.000 per orang
Tarif Kendaraan Masuk Ragunan
Bus besar, truk besar, dan mobil box besar yakni Rp15.000,-/hari
Bus kecil, Truk kecil, mobil box kecil, dan pick up besar Rp12.500,-/hari
Mobil sedan, minibus/sejenis, termasuk dalam bentuk pickup kecil Rp6.000,-/hari
Sepeda motor, dan kendaraan roda tiga Rp3.000,-/hari
Sepeda Rp1.000,-/hari
Fasilitas Wahana Ragunan
Taman satwa anak Rp2.500,-/satu kali keliling
Perahu Angsa Rp18.000,-/satu kali keliling
Kereta keliling Rp10.000,-/satu kali keliling
Sepeda tunggal Rp10.000,-/orang
Sepeda ganda Rp15.000,-/orang