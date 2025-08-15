Ragunan Akan Buka Malam Hari, Ini Harga Tiketnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana membuka Ragunan pada malam hari dan menurunkan harga tiket kebun binatang Ragunan.

Gubernur Jakarta Pramono Anung optimistis jika harga tiket diturunkan, maka warga Jakarta akan memilih liburan ke Taman Margasatwa Ragunan daripada ke Taman Safari Puncak Bogor yang lokasinya cukup jauh dari Jakarta. Dia mengharapkan agar Taman Margasatwa Ragunan juga dibuka pada malam hari dan memberikan harga khusus kepada warga pemilik KTP Jakarta.

"Sudah waktunya Ragunan ini dibuka tidak hanya siang saja, tetapi juga malam hari, sehingga masyarakat yang menikmati satwa lebih banyak," tuturnya di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Strategi yang ditawarkan oleh Pramono adalah menurunkan harga tiket Ragunan khusus untuk warga KTP Jakarta. Namun, untuk WNA maupun warga dari luar Jakarta akan dikenakan harga berbeda yang disesuaikan.

"Saya akan memberikan tarif khusus untuk warga Jakarta yang berbeda dengan warga di luar Jakarta, yang berbeda lagi dengan orang asing,” katanya.

Kendati demikian, untuk pelajar pemilik KJP, Pramono memastikan bakal memberikan akses masuk ke Ragunan secara gratis tanpa biaya apapun. Dia mengatakan "maka untuk itu bagi KJP tetap gratis, bagi warga Jakarta kita kasih harga tersendiri," ujarnya.

Harga tiket masuk Ragunan

Dewasa: Rp4.000 per orang

Anak-anak: Rp3.000 per orang



Tarif Kendaraan Masuk Ragunan

Bus besar, truk besar, dan mobil box besar yakni Rp15.000,-/hari

Bus kecil, Truk kecil, mobil box kecil, dan pick up besar Rp12.500,-/hari

Mobil sedan, minibus/sejenis, termasuk dalam bentuk pickup kecil Rp6.000,-/hari

Sepeda motor, dan kendaraan roda tiga Rp3.000,-/hari

Sepeda Rp1.000,-/hari



Fasilitas Wahana Ragunan

Taman satwa anak Rp2.500,-/satu kali keliling

Perahu Angsa Rp18.000,-/satu kali keliling

Kereta keliling Rp10.000,-/satu kali keliling

Sepeda tunggal Rp10.000,-/orang

Sepeda ganda Rp15.000,-/orang