Cucu Usaha Krakatau Steel Ekspansi Bisnis Resto di Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - PT Krakatau Sarana Properti (KSP) yang merupakan cucu perusahaan dari PT Krakatau Steel mulai melakukan ekspansi bisnis di luar kawasan industri Cilegon, Banten.

Adapun, PT KSP bergerak di bidang bisnis non baja seperti pengelola Kawasan Industri Krakatau, Hotel, pusat olahraga dan golf, perumahan, hingga restoran.

Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman mengatakan salah satu bisnisnya yakni membuka cabang restoran The Surosowan di Jakarta. Sebelumnya, perusahaan sudah mengembangkan restoran The Surosowan dan The Kaibon di Kawasan Industri Krakatau Cilegon.

“Kami berencana membuka cabang baru The Surosowan di Jakarta yang akan diresmikan bulan depan berlokasi di Gatot Subroto,” kata Iip dalam siaran pers, Senin (8/7/2024).

Dia menuturkan industri makanan dan minuman masih terus tumbuh dan diminati oleh investor. Pada 2023, perkembangan realisasi investasi di sektor ini mencapai Rp85,1 triliun dengan pertumbuhan hingga 4,3% secara tahunan.

Iip menambahkan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data BPS, industri ini menyumbang 6,55% terhadap PDB nasional pada 2023.

Dia optimistis pembukaan cabang baru resto The Surosowan di Jakarta bisa memberikan tambahan pendapatan baru bagi perusahaan.

Selain mengembangkan resto The Surosowan, PT KSP juga akan meningkatkan pemasukan dari lini bisnis lainnya antara lain sport center, salah satunya yang tengah dikerjakan adalah memperbaiki driving range yang ada di The Royale Krakatau Golf.

Rencana lainnya pada Agustus 2024, KSP akan meresmikan proyek perumahan baru yaitu Krakatau Rakata Arum. Perumahan ini nantinya akan menjadi solusi dari kebutuhan properti warga Cilegon dan juga Banten sekaligus menambah pemasukan PT KSP dari sektor unit bisnis properti.

Selanjutnya pada semester dua ini, perusahaan berencana untuk meminta tambahan investasi guna meningkatkan value dan revenue. Ada dua hingga tiga proyek yang akan dikembangkan selain yang sudah ada.