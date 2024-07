Ini Seragam Atlet Terbaik di Olimpiade Paris 2024, Karya Didiet Anak Prabowo Masuk?

Bisnis.com, JAKARTA - Olimpiade Paris 2024 bukan hanya menjadi ajang penampilan apik dari para atlet dunia. Namun, olimpiade kali ini juga menjadi ajang kompetisi desain baju terbaik, di kota fesyen dunia Paris.

Bahkan, beberapa desainer ternama menjadi perancang khusus seragam bagi para atlet tersebut. Seragam atlet Indonesia dirancang langsung oleh Didit Hediprasetyo, anak dari presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Apakah seragam rancanangan Didiet pada pembukaan Olimpiade Paris 2024 ini terpilih? Bisnis mengkompilasi dari pemberitaan yang dilansir oleh SCMP dan Forbes.

10 seragam atlet terbaik dalam pembukaan olimpiade 2024:

1. Mongolia

Salah satu kostum yang menonjol membuat media sosial heboh selama seminggu terakhir.

Michel & Amazonka menyusun jubah longgar, rompi, dan topi berbentuk kerucut yang indah dari Tim Mongolia.

Para desainer, yang juga bersaudara itu, memadukan merek dagang Olimpiade dan nasional dalam desain sulaman emas untuk menghasilkan tampilan yang menakjubkan.

Michel&Amazonka, merek fesyen paling progresif di Mongolia yang menggarap desain tersebut, terinspirasi oleh deel, pakaian tradisional Mongolia yang terkenal dengan kaftan berikat dan berkerah.

2. Haiti

Di tengah kekacauan politik besar-besaran di Haiti, desainer Haiti-Italia Stella Jean berusaha menyoroti signifikansi sejarah dan kekayaan budaya negara tersebut.

Lukisan tokoh Haiti Philippe Dodard menghiasi rok wanita, yang dipadukan dengan kemeja chambray biru muda dan blazer tanpa lengan.

Keahlian Dodard juga terlihat pada seragam pria, terlihat pada celana panjang yang dipadukan dengan jaket lapangan yang dikenakan di atas kemeja bergaris dan aksesoris syal.

3. Kanada

Lululemon asal Vancouver akan menyediakan koleksi Tim Kanada di Paris.

Dalam perpaduan antara inovasi, daya tarik, dan kepraktisan, Lululemon bekerja dengan 19 atlet untuk merancang pakaian yang memenuhi semua kebutuhan potensial para atlet Olimpiade di negara tersebut.

Kesesuaian adaptif memberikan kenyamanan melalui kain elastis empat arah, saku yang tersembunyi dan mudah diakses, serta teknologi SenseKnit dan serat yang menyerap keringat untuk menjaga para atlet tetap sejuk di Paris.

Atlet Kanada akan mengenakan jaket bomber merah, celana pendek merah, dan celana panjang di atas kemeja lengan pendek merah, menciptakan ansambel kontemporer. Motif yang halus namun kuat pada pakaian olahraga ini memberikan penghormatan yang lucu terhadap sejarah dan keanekaragaman hayati Kanada.

4. Republik Ceko

Yang satu ini mungkin yang paling kontroversial diberi label “mengejutkan” atau “menyanjung”.

Namun sifatnya yang unik dan menarik menjadikannya salah satu yang paling bergaya di Paris. Percikan warna membangkitkan pemikiran seniman kenamaan Ceko Vladimir Boudnik, yang lahir pada tahun 1924, terakhir kali Olimpiade diadakan di ibu kota Prancis.

Presiden Komite Olimpiade Ceko Jiri Kejval menginginkan tampilan yang menarik perhatian dan sangat disukai generasi muda di negaranya, dan dia mendapatkan hal tersebut.

Fitur paling menonjol dari koleksi ini, mantel yang memadukan jas hujan Ceko dan jas hujan Prancis, menciptakan tampilan tanpa gender yang sesuai dengan semua tipe tubuh.

6. Prancis

Negara tuan rumah Olimpiade Musim Panas di Paris akan tampil megah dengan mengenakan tuksedo khusus yang dirancang oleh merek mewah Berluti.

“Berluti telah menyatukan savoir-faire dan pengalaman para perajinnya untuk memastikan bahwa para atlet Prancis tampil terbaik,” demikian bunyi pernyataan resmi.

Baik pria maupun wanita akan mengenakan tuksedo wol berwarna biru tengah malam dengan kerah bernuansa biru dan merah, warna utama bendera Prancis.

Saku jas dan syal dibuat dari sisa kain agar tidak terbuang percuma, sedangkan kemeja putih dibuat dari campuran katun-sutra untuk kemewahan dan kenyamanan. Keahlian ahli setiap tuksedo menonjolkan keanggunan yang biasanya diasosiasikan dengan fesyen Prancis.

7. Belanda

Baju olahraga berwarna oranye yang longgar mungkin merupakan pilihan yang tidak terduga untuk kostum Upacara Pembukaan Olimpiade, namun merek The New Originals yang berbasis di Amsterdam memberi kami sentuhan modern pada warna kerajaan Belanda berusia berabad-abad dari House of Orange.

Seragam upacara pembukaan Tim Dutch Breaking (break dance) dibuat santai dan dirancang dengan sempurna, menampilkan detail pipa putih dan kerah kaku.

Baju olahraganya juga hadir dalam warna putih dan biru tua, menampilkan detail pipa oranye, sebuah penghormatan kecil namun kuat untuk bendera negara. “Sejak kami memulainya, misi kami adalah membuat 'pakaian pertunjukan untuk para kreatif',” tulis merek tersebut di Instagram. Mereka juga menyatakan bahwa setiap pakaian olahraga itu unik, sedikit diubah agar sesuai dengan gaya berbeda dari setiap penari break.

8. Australia

Warisan Australia menjadi yang terdepan dan utama dalam seragam upacara pembukaan yang dirancang oleh Sportscraft. Terdiri dari blazer hijau dengan kancing emas, ditambah rok ombre hijau dan emas untuk wanita dan celana pendek khaki untuk pria, warna nasional negara ini ditampilkan sepenuhnya mewakili pantai, tanaman, dan hutan Australia. Sebagai penghormatan manis kepada para pemenang sebelumnya, nama 301 juara Olimpiade Australia ditampilkan di lapisan setiap blazer.

Sportscraft juga memasukkan karya seni Pribumi ke dalam tampilannya. Syalnya dicetak dengan karya “Walking Together” oleh petinju Olimpiade Paul Fleming, sedangkan kotak sakunya menampilkan karya “Ngalmun Danalaig” oleh seniman David Bosun.