Celine Dion Comeback! Tampil Memukau di Pembukaan Olimpiade Paris 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Celine Dion kembali tampil di panggung secara langsung ketika menjadi penampil puncak dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 pada Jumat (26/7/2024) waktu setempat.

Dion menyanyikan lagu klasik "L'Hymne A l'Amour" karya Edith Piaf untuk menutup upacara pembukaan Olimpiade Paris.

"Dalam upacara tersebut, kami memiliki lagu cinta dan itu adalah L'Hymne A l'Amour. Kami semua ingin mengakhiri pertunjukan dengan lagu ini dan ide pertama kami sangat sederhana dan jelas. Kami ingin meminta penyanyi terbaik untuk menyanyikan cinta, dan itu adalah Celine Dion," kata direktur artistik Thomas Jolly, dilansir dari Reuters, Sabtu (27/7/2024).

Dia mengaku, pihaknya sepakat untuk memilih diva sekelas Dion sebagai penutup upacara pembukaan Olimpiade Paris.

Dion sendiri sudah tidak terlihat tampil secara langsung sejak Maret 2020. Pada akhir 2022, penyanyi berusia 56 tahun itu mengumumkan telah didiagnosis dengan kelainan neurologis langka yang disebut sindrom orang kaku.

Sindrom tersebut menyebabkan kekakuan otot dan peningkatan kepekaan terhadap suara, sentuhan, dan rangsangan emosional yang dapat memicu kejang. Kondisi tersebut menyebabkan pemenang Grammy berkali-kali itu membatalkan semua jadwal turnya untuk tahun 2023 dan 2024.

Penyanyi Kanada itu, yang memulai kariernya dengan bernyanyi dalam bahasa Prancis, terakhir kali tampil secara langsung New Jersey.

"Betapa bangganya kami! Celine menyanyikan L'hymne à l'amour karya Edith Piaf pada Upacara Pembukaan Olimpiade Paris," tulis Perdana Menteri Quebec Francois Legault di X.

"Seorang warga Quebec dari Charlemagne hadir di panggung pada Upacara Pembukaan! Celine Dion adalah ikon Kanada, bakat yang luar biasa, dan dia mengatasi banyak hal untuk bisa hadir di sana malam ini," tulis Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di X.

"Celine, senang melihatmu bernyanyi lagi,' tambahnya.

Sebagai informasi, Dion terkenal luas usai lagunya My Heart Will Go On menjadi tema film "Titanic".