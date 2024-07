Bisnis.com, JAKARTA – Film tentang persahabatan mudah dimengerti oleh banyak orang, sebab pernah mengalami kisah-kisah persahabatan yang menyentuh hati seperti yang ditampilkan pada film.

Biasanya film drama tentang persahabatan, lebih mudah melekat di dalam ingat penonton. Sebab, dinamika yang terjadi dalam film tersebut, cenderung terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Dilansir dari Screen Rant, berikut 7 rekomendasi film tentang persahabatan:

1. Stand by Me (1986)

Film ini diangkat dari novel karya Stephen King yang berjudul ‘The Body’. Berlatar pada tahun 1950-an, “Stand by Me” mengisahkan empat orang sahabat yang berpetualang untuk menemukan jasad seorang anak yang dikabarkan hilang. Mereka berempat adalah Gordie (Will Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman), dan Vern (Jerry O'Connell).

Selama perjalanan tanpa rencana yang matang tersebut, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji persahabatan mereka. Dengan premis yang sederhana tersebut, Rob Reiner selaku sutradara ingin menyampaikan pesan betapa pentingnya seorang sahabat di masa kanak-kanak.

2. Thelma and Louise (1991)

“Thelma and Louise” menyajikan aksi dari dua orang sahabat yang melarikan diri setelah salah satunya, Louise, membunuh seorang pria yang mencoba menyerang sahabatnya, Thelma. Saat melarikan diri, mereka menemukan fakta bahwa mereka hanya bisa mempercayai satu sama lain.

Film Thelma and Louise dibintangi oleh Susan Sarandon sebagai Louise dan Geena Davis sebagai Thelma. Film dengan tema kekuatan persahabatan perempuan ini disutradarai oleh Ridley Scott.

3. Butch Cassidy And The Sundance Kid (1969)

Film Western ini mengisahkan persahabatan antara dua orang penjahat yang diperankan oleh Paul Newman dan Robert Redford. Setelah perampokan kereta api yang gagal, mereka harus melarikan diri dan berisiko dibunuh selama pengejaran.

Film garapan George Roy Hill ini menampilkan karakter utamanya yang melarikan diri alih-alih memimpin serangan heroik. Dengan keunikan tersebut, film ini dapat berfokus pada persahabatan yang terjalin di antara keduanya.

4. The Shawshank Redemption (1994)

Pada platform IMDb, film ini masih memegang posisi pertama sebagai film dengan rating tertinggi sepanjang masa (9,3 dari 10). Film ini juga merupakan adaptasi dari novel karya Stephen King yang berjudul ‘Rita Hayworth and Shawshank Redemption’. Film ini memberikan sebuah drama penjara dan gambaran mengerikan dari kehidupan di balik jeruji besi.

Disutradarai oleh Frank Darabont, film ini menceritakan kisah seorang tahanan baru bernama Andy Dufresne (Tim Robbins) yang harus dipenjara atas kasus pembunuhan yang tidak dilakukannya.

Selama di penjara, Andy berteman dengan Ellis "Red" Redding (Morgan Freeman) dan berusaha untuk kabur dari sana. Selain itu, Andy juga terjebak dalam skema pencucian uang yang dipimpin oleh sipir penjara, Samuel Norton (Bob Gunton).

5. Monsters, Inc. (2001)

Beralih ke film animasi, film tentang persahabatan ini berjudul “Monster, Inc.” Film yang disutradarai oleh Pete Docter ini mengisahkan dua sahabat monster, Sully (John Goodman) dan Mike Wazowski (Billy Crystal), yang hidup dan bekerja bersama. Mereka berdua bekerja pada suatu perusahaan bernama Monsters, Inc., yang menggunakan jeritan anak-anak untuk memberi daya pada seluruh kota monster.

Masalah muncul ketika Sully tidak sengaja membiarkan balita bernama Boo (Mary Gibbs) masuk ke dunia monster. Dilema pun melanda saat mereka harus memilih untuk menjadi pekerja yang profesional atau harus menyelamatkan sang balita. Sully dan Mike menjadi salah satu duo persahabatan terbaik dalam film-film Pixar.

6. Bebas (2019)

Film garapan Riri Riza ini merupakan adaptasi dari film Korea yang berjudul “Sunny”. Film ini menceritakan enam orang sahabat semasa SMA yang harus berpisah satu sama lain ketika mereka sudah dewasa. Setelah 23 tahun terpisah, sang ketua geng sakit parah dan meminta salah satu sahabatnya untuk kembali mengumpulkan anggota geng mereka dulu untuk yang terakhir kalinya.

Film ini dibintangi oleh banyak nama besar, seperti Marsha Timothy, Susan Bachtiar, Widi Mulia, dan masih banyak lagi. “Bebas” akan membawa Anda berpindah-pindah dalam dua latar waktu yang berbeda, yaitu ketika geng ini masih SMA dan ketika mereka sudah dewasa.

7. 5 cm (2012)

Film garapan Rizal Mantovani ini menjadi salah satu ikon dari perfilman Indonesia. “5 cm” mengisahkan lima sahabat yang mewujudkan mimpi mereka untuk mendaki puncak tertinggi di Jawa.

Dalam misi penuh rintangan tersebut, mereka menemukan arti persahabatan yang sebenarnya. Tak hanya persahabatan, film ini juga menyuguhkan kisah romansa menarik yang dialami para sahabat tersebut. “5 cm” dibintangi oleh Herjunot Ali, Raline Shah, Fedi Nuril, Denny Sumargo, Saykoji, dan Pevita Pearce. (Rafi Abid Wibisono)