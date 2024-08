Intip Kekayaan Seungri, Artis Kontroversial yang Bakal Diundang di Burning Sun Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan personil BigBang, Seungri, yang, disebut bakal diundang dalam acara "Burning Sun Surabaya", acara yang dinamai dengan nama klub malam kontroversial dengan skandal prostitusi besar di Korea Selatan.

Sebuah event organizer TSV Management baru-baru ini mengunggah rencana acara kelab malam bertajuk "Burning Sun" pada 31 Agustus 2024 mendatang. Tak ketinggalan acara itu akan mengundang Seungri, dan menyebutnya sebagai "Best Honor".

Namun, acara tersebut menyulut kecaman dari warganet karena Burning Sun merupakan salah satu kasus kriminal terkait seks terbesar di Korea Selatan yang memakan banyak korban kekerasan seksual.

Profil dan Kekayaan Seungri

Mengutip Celebrity Net Worth, Seungri adalah seorang penyanyi-penulis lagu dan aktor Korea Selatan yang memiliki kekayaan bersih sebesar US$25 juta atau sekitar nyaris Rp400 juta pada 2024.

Seungri merupakan kelahiran Gwangju, Korea Selatan pada Desember 1990. Dia dikenal sebagai anggota termuda dari boy band Korea Selatan BigBang.

Grup ini memulai debutnya pada 2006 dan telah merilis tiga album dalam bahasa Korea dan lima album dalam bahasa Jepang. BigBang telah memiliki dua album studio, lima extended play, dan tiga album live yang mencapai #1 di Jepang. Mereka juga memiliki banyak singel #1 di Korea.

Baca Juga : Burning Sun Digelar di Surabaya, Warganet Ngamuk

Seungri juga telah merilis album studio solo debutnya V.V.I.P. pada tahun 2011 dan mencapai #1 di Korea seperti halnya albumnya pada 2013 "Let's Talk About Love".

Sebagai seorang aktor, Seungri telah membintangi "Intimate Note", "Show! Music Core", "Family Outing", "1 Night 2 Days", "Enjoy Today", "Night After Night", "Running Man", "Infinite Challenge", "Healing Camp", "Aren't You Happy", "Go Show", "Lights and Shadows", "Angel Eyes", dan "Nineteen".

Dia juga pernah dinominasikan untuk Mnet Asian Music Award pada 2013 untuk Penampilan Tari Terbaik Solo Pria untuk lagu "Gotta Talk To U". Seungri telah berinvestasi di Akademi tari, kelab malam, tim olahraga, restoran, dan bahkan label rekaman.

Seungri juga mahir bicara beberapa bahasa dari Korea, Inggris, Mandarin, Jepang, hingga Kanton.

Artis Kontroversial

Pada 2019 Seungri pensiun dari industri hiburan dan kehidupan publik secara umum setelah terlibat dalam skandal prostitusi. Dia diduga terlibat dalam menawarkan perempuan kepada investor asing ketika mereka mengunjungi sebuah klub yang dia miliki bersama yang disebut Burning Sun.

Dalam kasus tersebut dia terlibat dalam ruang obrolan yang terungkap melakukan pelecehan seksual. Dia kemudian mengumumkan pengunduran dirinya dari industri tersebut pada 11 Maret 2019.

Mantan personel BigBang itu, kemudian dinyatakan bersalah atas tuduhan mengatur perdagangan seks, perjudian ilegal, dan beberapa tuduhan lainnya, dan awalnya dijatuhi hukuman tiga tahun.

Namun, hukuman Seungri dikurangi menjadi satu tahun enam bulan, dan dia dibebaskan dari penjara pada Februari 2023.